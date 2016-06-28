Великобританія випустила спеціальну монету до Brexit

У Великобританії у неділю, 26 січня, представили монету, випущену спеціально до виходу країни з Європейського Союзу. На монеті номіналом 50 пенсів написано "Мир, процвітання і дружба з усіма народами" та поставлена дата Brexit - 31 січня 2020 року.

Близько трьох мільйонів монет будуть розподілені між банками, поштовими відділеннями та магазинами з наступної п'ятниці, дня Brexit, повідомив уряд країни. Ще сім мільйонів надійдуть в обіг пізніше цього року.

Першу партію спеціальних монет представив міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід. "Вихід з Європейського Союзу - переломний момент у нашій історії, і ця монета знаменує початок цього нового розділу", - сказав він, цитує агенція Reuters.

Міністерство фінансів Великобританії планувало випустити спеціальну монету до 29 березня 2019 року - на цю дату спочатку був запланований Brexit. Однак відтоді Великобританія попросила Євросоюз про відстрочку. Пізніше спеціальні монети були випущені до 31 жовтня 2019 року, втім, вихід країни з ЄС знов був перенесений. Як повідомив Джавід, через це довелось розплавити мільйон вже випущених монет.

Завершення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість. 24 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Того ж дня свій підпис під угодою про Brexit поставив і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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