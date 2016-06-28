Великобританія випустила спеціальну монету до Brexit
З 31 січня, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу, буде розповсюджено три мільйони спеціальних монет номіналом 50 пенсів, присвячених Brexit. Ще сім мільйонів надійде в обіг пізніше цього року.
Спеціально випущена до Brexit монета
У Великобританії у неділю, 26 січня, представили монету, випущену спеціально до виходу країни з Європейського Союзу. На монеті номіналом 50 пенсів написано "Мир, процвітання і дружба з усіма народами" та поставлена дата Brexit - 31 січня 2020 року.
Близько трьох мільйонів монет будуть розподілені між банками, поштовими відділеннями та магазинами з наступної п'ятниці, дня Brexit, повідомив уряд країни. Ще сім мільйонів надійдуть в обіг пізніше цього року.
Першу партію спеціальних монет представив міністр фінансів Великобританії Саджид Джавід. "Вихід з Європейського Союзу - переломний момент у нашій історії, і ця монета знаменує початок цього нового розділу", - сказав він, цитує агенція Reuters.
Міністерство фінансів Великобританії планувало випустити спеціальну монету до 29 березня 2019 року - на цю дату спочатку був запланований Brexit. Однак відтоді Великобританія попросила Євросоюз про відстрочку. Пізніше спеціальні монети були випущені до 31 жовтня 2019 року, втім, вихід країни з ЄС знов був перенесений. Як повідомив Джавід, через це довелось розплавити мільйон вже випущених монет.
Завершення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість. 24 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Того ж дня свій підпис під угодою про Brexit поставив і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.