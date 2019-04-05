"Велика сімка" вимагає покласти край ескалації в Лівії

Країни "Великої сімки" дуже стурбовані ситуацією в Лівії і домовилися "використовувати всі можливості", щоб чинити тиск "на відповідальних осіб в Лівії", щоб уникнути "будь-яких подальших військових провокацій". В першу чергу йдеться про командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії" (LNA) генерала Халіфи Хафтара, який оголосив про наступ на Триполі. Про це у суботу, 6 квітня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у місті Динар у Франції. Він нагадав, що Рада Безпеки ООН "надіслала чіткий сигнал про необхідність припинення військової ескалації" на лівійській території. "Ситуація викликає крайню тривогу", - зазначив він.

Країни групи G7 також попередили, що сторони протистояння в Лівії не повинні використовувати нафтову інфраструктуру країни у власних інтересах. У поширеному комюніке учасники переговорів вказали, що "нафтові об'єкти, виробничі потужності та доходи" від видобутку "належать лівійському народу і не повинні використовуватися ... заради політичної вигоди".

У Лівії проведуть конференцію щодо виборів

Попри напружену ситуацію в країні, в ООН 6 квітня підтвердили, що планують з 14 по 16 квітня, відповідно до заявленого раніше плану, провести в Гадамесі на північному заході Лівії національну конференцію щодо виборів, які можуть стати одним з можливих виходів з даного конфлікту.

Глави МЗС країн G7 підтримали проведення конференції. "Ми вітаємо заяву спецпосланця генсека ООН про те, що національна конференція повинна відбутися з 14 по 16 квітня в Лівії. Ми закликаємо всі сторони в Лівії рухатися до цієї мети, демонструючи стриманість і готовність до компромісу, а також висуваючи інтереси лівійського народу на перше місце", - йдеться у заяві міністрів G7. Вони також підкреслили, що "військового вирішення конфлікту в Лівії немає".

Тим часом стало відомо, що авіація уряду національної єдності Лівії завдала ударів по позиціях "Лівійської національної армії" неподалік від міста Ель-Азізія, приблизно за 55 кілометрів на північний захід від Триполі. Операція проведена з використанням повітряної техніки, яка базувалася в районі Місурати, повідомила агенція AFP з посиланням на представників генерала Хафтара. Розташовані там сили переважно лояльні міжнародно визнаному уряду Лівії.

На даний час у Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою LNA прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.