 ″Велика сімка″ вимагає покласти край ескалації в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

"Велика сімка" вимагає покласти край ескалації в Лівії

Країни групи G7 закликали сторони конфлікту в Лівії не використовувати нафтові об'єкти для "політичної вигоди". Тим часом сили уряду завдали авіаударів по позиціях "Лівійської національної армії".

Бойовики Лівійської національної армії в Бенгазі (архівне фото)

Бойовики "Лівійської національної армії" в Бенгазі (архівне фото)

Країни "Великої сімки" дуже стурбовані ситуацією в Лівії і домовилися "використовувати всі можливості", щоб чинити тиск "на відповідальних осіб в Лівії", щоб уникнути "будь-яких подальших військових провокацій". В першу чергу йдеться про командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії" (LNA) генерала Халіфи Хафтара, який оголосив про наступ на Триполі. Про це у суботу, 6 квітня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у місті Динар у Франції. Він нагадав, що Рада Безпеки ООН "надіслала чіткий сигнал про необхідність припинення військової ескалації" на лівійській території. "Ситуація викликає крайню тривогу", - зазначив він.

Країни групи G7 також попередили, що сторони протистояння в Лівії не повинні використовувати нафтову інфраструктуру країни у власних інтересах. У поширеному комюніке учасники переговорів вказали, що "нафтові об'єкти, виробничі потужності та доходи" від видобутку "належать лівійському народу і не повинні використовуватися ... заради політичної вигоди".

У Лівії проведуть конференцію щодо виборів

Попри напружену ситуацію в країні, в ООН 6 квітня підтвердили, що планують з 14 по 16 квітня, відповідно до заявленого раніше плану, провести в Гадамесі на північному заході Лівії національну конференцію щодо виборів, які можуть стати одним з можливих виходів з даного конфлікту.

Глави МЗС країн G7 підтримали проведення конференції. "Ми вітаємо заяву спецпосланця генсека ООН про те, що національна конференція повинна відбутися з 14 по 16 квітня в Лівії. Ми закликаємо всі сторони в Лівії рухатися до цієї мети, демонструючи стриманість і готовність до компромісу, а також висуваючи інтереси лівійського народу на перше місце", - йдеться у заяві міністрів G7. Вони також підкреслили, що "військового вирішення конфлікту в Лівії немає".

DW.COM

Силам самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара потрібно негайно припинити наступ на столицю Лівії Триполі, наголосили в Раді Безпеки ООН. (06.04.2019)

Генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ своїх військ на Триполі, контрольоване міжнародно визнаним урядом Лівії. (05.04.2019)

Тим часом стало відомо, що авіація уряду національної єдності Лівії завдала ударів по позиціях "Лівійської національної армії" неподалік від міста Ель-Азізія, приблизно за 55 кілометрів на північний захід від Триполі. Операція проведена з використанням повітряної техніки, яка базувалася в районі Місурати, повідомила агенція AFP з посиланням на представників генерала Хафтара. Розташовані там сили переважно лояльні міжнародно визнаному уряду Лівії.

На даний час у Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість, на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою LNA прагнуть здолати лівійських ісламістів. 4 квітня Хафтар оголосив про початок наступу на Триполі.

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