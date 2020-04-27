Велика сила маски: від античності до сучасності

Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображували тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи, їх надягали учасники культових обрядів. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу. У культових обрядах маска слугувала засобом комунікації з духами і містичними силами природи. Ритуальна маска мала потужну енергетику, адже її носій на час обряду переставав бути собою і перевтілювався на сутність, відображену в масці. Дотепер у фольклорних традиціях зберіглася віра у велику трансформаційну силу маски. Використовує цю чарівну енергетику з давніх-давен і мистецтво.

З глибини віків до нас дійшли маски з каменю - найдавнішим близько 13 тисяч років. Матеріалом для виготовлення масок слугували рослини, пір'я, дерево, шкіра, тканина, метал або папірус. Золото використовувалося у виняткових випадках, наприклад, для похоронної маски давньоєгипетського фараона Тутанхамона.

Золота маска Тутанхамона є прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається в світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

Поховальна маска Тутанхамона

Маска - це обличчя: занурення в образ

Надбанням культури маску зробили в Європі древні греки. Античний театр бере свої витоки з культу Діоніса, покровителя виноградарства і веселих гулянок. Але Діоніс був також божеством, яке символізує глибокі метаморфози людської душі, він вчив людей бачити не тільки те, що лежить на поверхні, а розуміти справжню суть речей.

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Маски в античному театрі були не просто такими, що сміються чи плачуть, вони уособлювали десятки найрізноманітніших людських типажів і душевних станів. Цікаво, що театральні маски стародавні греки "масками" не називали. Елліни говорили "просопон", тобто буквально "те, що ви бачите перед собою". Цим же словом древні греки позначали і передню частину голови. Тобто "просопон" було і обличчя, і театральна маска.

Актори давньогрецького театру з масками

Стародавні римляни називали театральну маску схожим словом "персона". Згодом так почали називати сценічну роль, а потім і роль, яку людина відіграє в суспільному житті. Численні смислові метаморфози в ході історії привели до появи у "персони" в її первісному значенні "театральна маска" значення "особистість", яка позначає людину як індивідуума. Знову парадокс. Але чому тоді в сучасних європейських мовах використовується не грецький і не латинський термін для позначення маски, а слово з зовсім іншого культурного контексту?

Християнство витіснило античну культуру з усіма її богами і парадоксами, включаючи концепцію сутнісної єдності особи і маски. Предмет, що приховує обличчя з певною метою, отримав нову назву. Вона прийшла, як вважається найбільш імовірним, з арабської мови, в якій "маска" має сенс "блазень" або "людина на маскараді". Можливо, що цей термін перейшов від сицилійських арабів в італійську мову, а вже звідти поширився по всьому світу. Як би там не було, у маски з'явився новий сенс, якого не було в античні часи: слово почало асоціюватися з приховуванням справжнього обличчя за фальшивою личиною, тобто з неправдою.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Античні вчені як зразок для діячів науки На цьому римському малюнку 1457 року зображено давньогрецького генія-енциклопедиста Аристотеля (384-322 роки до нашої ери). Середньовічні вчені ретельно вивчали праці та науковий доробок античних мислителів і філософів.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Сонце, Місяць та зорі Астрономія та розуміння місця нашої Землі у Всесвіті було для тодішніх науковців так само важливим, як і для сьогоднішніх. Це зображення створили в Празі з 1392 по 1394 роки, тобто за більш ніж за століття до того, як Коперник довів, що планети обертаються навколо Сонця, а Земля не є центром Всесвіту.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Наукові трактати - джерело знань Гутенберг винайшов друкарський верстат у середині ХV століття. А цю книгу написано 60 роками раніше. Тоді для написання чи переписування книг потрібно було кілька років. Рукописні книги вважалися предметом розкоші, тож їх багато оздоблювали та ілюстрували малюнками. У Європі та на Близькому Сході виникла ціла індустрія, котра займалася передачею знань античності.

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Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Літочислення та релігія Календарі посідають центральну роль у всіх релігіях. Вони - такий собі місток між астрономічною наукою та релігійними віруваннями щодо всіх релігій. Тут природній феномен, який намагається пояснити наука, слугує для визначення свят та ритуалів. На зображенні - гебрейський молитовник, що побачив світ 1415 року в Відні. Саме тут показано другий день у новому році.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Здорове харчування Гіппократ з Косу жив з 460 по 370 роки до нашої ери, але його поради щодо харчування та лікування були дуже авторитетними ще в Х столітті нашої ери. У цьому перекладі однієї з його праць на латинську мову йдеться про De vicus ratione, тобто дієту.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Лікування хвороб А ось - ще один переписаний трактат Гіппократа. Він побачив світ на початку XIV століття в Парижі. На цій сторінці зображено сцену з лікуванням хворих та наводиться письмове пояснення.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Породільні поради Довідник-порадник для хірургів та баб-повитух. Цей трактат було видано в другій половині XIV століття. Праця містить детальний опис та сцени пологів.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Знання про цілющі рослини Наприкінці XV століття той, кому потрібно було дізнатися про те, як вирощувати і з якою метою можна застосовувати різноманітні рослини та трави, мав прочитати ось цей трактат, що побачив світ у Венеції.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Знання - сила Королем зображено перського вченого-енциклопедиста Авіценну, оточеного гуртом лікарів, зайнятих дискусією. Цей малюнок побачив світ наприкінці XV століття, тобто майже 600 років після смерті Авіценни. Трактат вийшов латинською мовою у Венеції та свідчить про те, що там досить жваво цікавилися вченням перського науковця.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Прадавні корали Цей малюнок - один з найдавніших з усіх експонатів виставки у Берліні. На ньому зображено намальовані ще не початку V століття корали. Написаний грецькою мовою трактат побачив світ у Константинополі.

Книги Середньовіччя - підвалини наших знань Знання про людину та тварини А тут можна побачити полювання на гадюк за допомогою напханих соломою опудал. Імовірно, що цей трактат написали близько 1220 року в Мосулі (нинішній Ірак) арабською мовою. Він містить перекладені на арабську деякі праці візантійського філософа та природознавця Іоанна Філопона. Автор: Фабіан Шмідт, Валерій Сааков



Тортури, чума і маскарад

Середньовічна Європа, забувши про античні усміхнені і заплакані маски, винаходила власні, в яких реальні сльози проливали живі люди. Сварливих дружин і неправедних чоловіків виставляли як покарання на людному місці в "ганебних масках" з металу, що символізують безчестя.

Неслухняним школярам надягали маску з вухами віслюка. А ось маску чумного лікаря середньовічні лікарі під час епідемій носили добровільно.

Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом повинні були прогнати хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

Середньовічні маски чумних лікарів набули нової актуальності через коронавірус у Львові

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У культурний контекст маска повернулася в епоху Ренесансу через італійську комедію дель арте - у фарсах, побудованих на імпровізації, актори в напівмасках грали все своє сценічне життя одного і того ж персонажа.

Персонажі комедії дель арте

Популярною розвагою серед аристократів були в ті часи костюмовані бали, на які гості були в масках, які дозволяють поєднувати розпусту з анонімністю. У повсякденному житті того часу маски давали можливість знатним мандрівникам пересуватися по Європі інкогніто. Маскарадна маска продовжує жити і сьогодні в традиціях венеційського та інших карнавалів. Але на велику театральну сцену маска так і не піднялася. Традиція стародавнього театру маски, яка продовжує жити в багатьох східних культурах, в Європі виявилася втраченою.

Маска в сучасному мистецтві

Зате складна і суперечлива метафорика маски, обумовлена її культовим народженням і античним вихованням, голосно резонувала в образотворчому мистецтві. Інтерес до маски як мотиву виник вже в епоху Ренесансу. Наприкінці XIX століття художники безпосередньо вказували на витоки маски з античної давнини.

"Медуза" швейцарського художника-символіста Арнольда Бекліна

Модерн зробив її невичерпним джерелом натхнення для експресіоністів, дадаїстів, сюрреалістів та інших представників творчого авангарду. Вважається, що кубізм як новий художній стиль з'явився у результаті знайомства Пікассо з африканськими тотемними масками.

У сучасній культурі маска продовжує жити в образотворчому мистецтві, проникла в кінематограф і відеоігри, підкорила популярну музику. Маски носять фіктивні персонажі і реальні знаменитості. Майкл Джексон перетворив на маску навіть власне обличчя. Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Іншим достатньо маски з гриму.

Як виглядають Тома і Гі-Мануель, їхнім фанатам уже давно відомо. Однак це не заважає піонерам електронної танцювальної музики донині зберігати свій культовий статус

Мотивів використання маски, напевно, не менше, ніж її різновидів. Маска як нове обличчя змінює все й одразу, і сприйняття себе і реакцію оточуючих. Подивимося, як зміниться нинішній світ, одягнений поголовно в захисні маски. Хочеться вірити, що маска з часом знову буде потрібна лише фахівцям певних професій і що вона нас не лякатиме, а радуватиме.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя епідемії Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя страждання Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя культу Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

Маски в історії, релігії та культурі Куленепробивне обличчя Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя анонімності Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя інтриги Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя перевтілення Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя авангарду "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

Маски в історії, релігії та культурі Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену. Автор: Максим Нелюбін

