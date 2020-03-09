Ведмеді у Карпатах тероризують людей - "Європа у фокусі" (відео)

ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі".
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:10 Коронавірус в Європі: чому Італія безпомічна перед епідемією На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH
01:13 Біженці на кордоні Туреччини та Греції: ЄС загрожує нова міграційна криза?
05:50 Румунія: чому ведмеді нападають на людей у Карпатах
12:24 Іспанія: чому молодь не затребувана на ринку праці
17:04 Фінляндія: як школярів навчають розпізнавати фейкові новини На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH
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Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді. (25.02.2020)
Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Франція: церковна служба на честь трюфеля. (17.02.2020)
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)
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