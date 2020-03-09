 Ведмеді у Карпатах тероризують людей - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.03.2020

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Політика й суспільство

Ведмеді у Карпатах тероризують людей - "Європа у фокусі" (відео)

ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі".

Symbolbild Deutscher Tourist in Rumäniens Karpaten von Braunbär schwer verletzt (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Бурий ведмедь у румунських Карпатах - загроза?

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:10 Коронавірус в Європі: чому Італія безпомічна перед епідемією На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH

01:13 Біженці на кордоні Туреччини та Греції: ЄС загрожує нова міграційна криза?

05:50 Румунія: чому ведмеді нападають на людей у Карпатах

12:24 Іспанія: чому молодь не затребувана на ринку праці

17:04 Фінляндія: як школярів навчають розпізнавати фейкові новини На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH

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Хто у Франції з нетерпінням чекає листоношу - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)  

"Ескадрони смерті" у Білорусі: побачення із "кілером" - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді. (25.02.2020)  

Ексклюзивне право на вбивство оленів у Швеції - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Франція: церковна служба на честь трюфеля. (17.02.2020)  

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео)

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)  

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео)

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней. (03.02.2020)  

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