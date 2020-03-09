Ведмеді у Карпатах тероризують людей - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:10 Коронавірус в Європі: чому Італія безпомічна перед епідемією На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH

01:13 Біженці на кордоні Туреччини та Греції: ЄС загрожує нова міграційна криза?

05:50 Румунія: чому ведмеді нападають на людей у Карпатах

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17:04 Фінляндія: як школярів навчають розпізнавати фейкові новини На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Z4yH