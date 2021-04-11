Вебер закликає надіслати Росії "недвозначне послання"

Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер у понеділок, 19 квітня, перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах закликав до "недвозначного послання російському кервництву" щодо ситуації на кордонах України.

Він також пропонує ув'язати використання "Північного потоку-2" із деескалацією на сході України. "Якщо ситуація на сході України загостриться, то "Північний потік-2" більше не зможе реалізовуватися", - заявив Вебер виданням мережі Redaktionsnetzwerks Deutschland.

За словами Вебера, ситуація на українсько-російському кордоні щодня погіршується, адже російський президент Володимир Путін намагається створити реалістичну загрозу та "продемнструвати картинку сили". І разом з "кібератаками, кампаніями дезінформації та замахами" це все становить справжню загрозу для ЄС, відзначив голова фракції.

Якщо ситуація значно погіршиться, то це повинно мати наслідки для "Північного потоку-2", переконаний Вебер. На його думку, цей газопровід "не є в загальноєвропейських інтересах, оскільки він посилює енегретичну залежність ЄС від Росії та розділяє країни-члени". Політик пропонує добудувати газопровід, проте узалежнити його експлуатацію від майбутньої поведінки Москви.

Тим часом фракція ЄНП попросила включити до порядку денного Європарламенту на наступний тиждень дебати щодо ситуації навколо України.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме 19 квітня участь в онлайнзасіданні Ради ЄС у закордонних справах. Як повідомляло напередодні МЗС України, Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну ситуацію з безпекою, запропонує низку практичних кроків для зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС. Також у міністерстві зазначили, що на порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю керівника дипломатії Європейського Союзу і міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів стоятимуть "питання загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, викликаного деструктивними й агресивними діями Російської Федерації".

Ситуація на українсько-російському кордоні

Повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

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У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.