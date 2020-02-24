 ВДП забракло 0,1 відсотка голосів, щоб пройти до парламенту Гамбурга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

ВДП забракло 0,1 відсотка голосів, щоб пройти до парламенту Гамбурга

ВДП не змогла пройти до парламенту Гамбурга - партії не вистачило лише 0,1 відсотка. Натомість Зеленим вдалося фактично вдвічі наростити своє представництво у земельному парламенті.

Підрахунок голосів у Гамбурзіі - ящики з підрахованими бюлетенями

Підрахунок голосів у Гамбурзіі - ящики з підрахованими бюлетенями

Німецька Вільна демократична партія (ВДП) не змогла пройти до земельного парламенту Гамбурга на виборах, які відбулися у неділю, 23 лютого. Як повідомили ввечері у понеділок, 24 лютого, у статистичному відомстві землі Гамбург, вільні демократи набрали 4,9 відсотка голосів, а для потрапляння до парламенту необхідно було подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Напередодні повідомлялося про те, що, за попередніми результатами підрахунку голосів, ВДП таки вдалося подолати прохідний бар'єр і набрати рівно п'ять відсотків голосів виборців. Але станом на вечір понеділка, згідно з попередніми результатами виборів, партії не вистачило 0,1 відсотка, щоб потрапити до земельного парламенту, повідомляє агенція dpa. На попередніх виборах п'ять років тому ВДП здобула 7,4 відсотка на виборах у Гамбурзі.

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Ліва партія, соціал-демократи та "Зелені" домовилися з християнськими демократами щодо кандидатури земельного прем'єр-міністра Тюрингії. 4 березня ці партії мають підтримати дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова. (22.02.2020)

За попередніми даними, разом соціал-демократи та Зелені отримають 82 з 121 місця в гамбурзькому парламенті. Вільні демократи, а також правопопулісти ледве подолали п'ятивідсотковий бар'єр. (24.02.2020)

Перемогу на виборах з результатом 39,2 відсотка святкує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Її партнер по коаліції у Гамбурзі, партія "Союз-90/Зелені", набирає 24,2 відсотка. Третьою політичною силою залишається Християнсько-демократичний союз (ХДС) - він здобув 11,2 відсотка голосів. За ним слідує Ліва партія - 9,1 відсотка, а також праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" - за них проголосували 5,3 відсотка виборців.

Найбільше на цих виборах наростили підтримку Зелені, які отримали майже вдвічі більше голосів, ніж на попередніх виборах. На 0,6 відсотка більше також здобула Ліва партія. Решта партій отримали меншу підтримку, ніж на виборах п'ять років тому - СДПН втратила 6,4 відсотка підтримки, ХДС - 4,7, АдН - 0,7 відсотка.

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