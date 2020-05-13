 ВВП України в першому кварталі скоротився на 1,5 відсотка - Держстат | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2020

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Економіка

ВВП України в першому кварталі скоротився на 1,5 відсотка - Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку ВВП. У порівнянні з попереднім кварталом ВВП знизився на 0,8 відсотка.

економіка України, ВВП, економічний прогноз

За підсумками 2020 року в НБУ очікують падіння ВВП України на п'ять відсотків

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому кварталі 2020 року скоротився на 1,5 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це повідомила Державна служба статистики України у п'ятницю, 15 травня.

У порівнянні з попереднім кварталом скорочення обсягу валового внутрішнього продукту із урахуванням сезонного фактору становило 0,8 відсотка. Інших даних Держстат у оперативній оцінці не навів.

Прогноз: падіння ВВП на п'ять відсотків за рік

Національний банк України (НБУ) 23 квітня оцінював падіння ВВП в першому кварталі у 0,5 відсотка, а міністерство економіки 12 травня - в 1,2. Нацбанк прогнозує прискорення падіння у другому кварталі до 11,3 відсотка, пише інформагенція "Інтерфакс".

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За підсумками 2020 року в НБУ очікують падіння ВВП України на п'ять відсотків. Уряд очікує падіння на рівні 4,8 відсотка.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка у 2020 році. Там пояснюють обвал економіки глобальними потрясіннями, пов'язаними з коронавірусом. За цим прогнозом, українська економіка може відновитися у 2021-му році.

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