 ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.08.2019

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Економіка

ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився

Відомство статистики Німеччини зафіксувало падіння економіки країни в другому кварталі 2019 року. Причиною називають скорочення експорту.

Причиною падіння ВВП ФРН називають скорочення експорту

Причиною падіння ВВП ФРН називають скорочення експорту

ВВП Німеччини у другому кварталі 2019 року знизився на 0,1 відсотка у порівнянні з першим кварталом. Про це у середу, 14 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини. У першому кварталі 2019 року ще спостерігалося зростання ВВП на 0,4 відсотка відносно четвертого кварталу 2018 року.

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Позитивний вплив на економіку мало приватне споживання - у другому кварталі воно було вищим, аніж у першому кварталі 2019 року. Те саме стосується і державних видатків. Також, як повідомляє статистичне відомство, у другому кварталі спостерігалося загальне зростання інвестицій, хоча інвестиції в будівництво зменшились. Основною причиною скорочення ВВП експерти називають зовнішньоекономічну діяльність держави, передусім зниження експорту.

Як повідомлялося раніше, експорт товарів з Німеччини у червні 2019 року впав одразу на вісім відсотків у порівнянні з показниками червня минулого року. За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5 відсотка.

Загалом у червні 2019 року Німеччина експортувала товарів на суму у 106 мільярдів євро, а імпортувала - у розмірі 89 мільярдів євро. Показники імпорту до ФРН, у порівнянні з червнем 2018 року, впали на 4,4 відсотка.

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