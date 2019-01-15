ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини зріс за минулий рік на 1,5 відсотка. Про це у вівторок, 15 січня, повідомило Федеральне відомство статистики ФРН, пише агенція AFP. 2017 року зростання німецької економіки становило 2,2 відсотка.

Експорт німецьких компаній теж зріс у 2018 році, однак не так сильно, як у попередні роки, повідомили у статистичному відомстві. Загалом експорт був на 2,4 відсотка вищий, аніж у 2017 році. У той же час імпорт зріс на 3,4 відсотка.

Рівень занятості у Німеччині досяг нового піку у 2018 році: тут працюють 44,8 мільйона людей, що на 562 тисячі осіб більше аніж у 2017 році. Завдяки податковим надходженням бюджет країни у 2018 році мав профіцит у 59,2 мільярда євро.

Водночас, керівник Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) Мартін Ванслебен (Martin Wansleben) зазначив, що "розчарований" темпами зростання минулого року. Німецькі компанії нині працюють у складних міжнародних умовах. Подальша ескалація торговельної суперечки зі США може вплинути на світову, а значить і на німецьку економіку.