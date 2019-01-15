 ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року. ВВП зріс менш ніж на два відсотки. Водночас, Німеччина має високий профіцит бюджету.

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року

Експерти незадоволені темпами зростання економіки ФРН минулого року

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини зріс за минулий рік на 1,5 відсотка. Про це у вівторок, 15 січня, повідомило Федеральне відомство статистики ФРН, пише агенція AFP. 2017 року зростання німецької економіки становило 2,2 відсотка.

Експорт німецьких компаній теж зріс у 2018 році, однак не так сильно, як у попередні роки, повідомили у статистичному відомстві. Загалом експорт був на 2,4 відсотка вищий, аніж у 2017 році. У той же час імпорт зріс на 3,4 відсотка.

Рівень занятості у Німеччині досяг нового піку у 2018 році: тут працюють 44,8 мільйона людей, що на 562 тисячі осіб більше аніж у 2017 році. Завдяки податковим надходженням бюджет країни у 2018 році мав профіцит у 59,2 мільярда євро.

Водночас, керівник Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) Мартін Ванслебен (Martin Wansleben) зазначив, що "розчарований" темпами зростання минулого року. Німецькі компанії нині працюють у складних міжнародних умовах. Подальша ескалація торговельної суперечки зі США може вплинути на світову, а значить і на німецьку економіку.

    

Дивитись відео 01:17
Now live
01:17 хв

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)

DW.COM

Експерти погіршили прогнози економічного зростання в ФРН

"П'ять економічних мудреців" погіршили прогноз економічного зростання для Німеччини, закликали скоротити деякі податки та розбудовувати соціальне житло. (07.11.2018)  

Члени МВФ - проти використання валюти як зброї в торговельних конфліктах

Країни-члени Міжнародного валютного фонду пообіцяли не використовувати валюту в якості зброї у торговельних конфліктах. Фонд зазначає, що наявні ризики у світі знижують можливості для економічного зростання. (13.10.2018)  

Світовий банк погіршив прогноз глобального економічного зростання

Світова економіка зростатиме цього року повільніше, ніж очікувалося раніше, заявив Світовий банк. Він закликав уряди сприяти інклюзивному зростанню. (09.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)  

Також за темою

Bosnien und Herzegowina Bijeljina Landwirtschaft

Аграрний експорт України у 2018 році зріс на 165 мільйонів доларів 30.11.2018

За десять місяців 2018 року аграрний експорт склав 14,8 мільярда доларів, що на 165 мільйонів доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у міністерстві аграрної політики України.

Symbolbild Euro DAX Börse

Уряд Німеччини суттєво погіршив прогноз економічного зростання 11.10.2018

Цього року валовий внутрішній продукт ФРН зросте на 1,8 відсотка, а не 2,3 відсотка, як передбачав уряд країни раніше. Причина погіршення прогнозу головно - послаблення зростання на зовнішніх ринках.

BdTD Autoturm in der Volkswagen Autostadt in Wolfsburg

Німецькі автовиробники досі роблять ставку на дизель 06.12.2018

Загроза мит США на імпорт німецьких автівок, обмеження руху дизелів, нові виклики електромобільності… 2018 рік видався непростим для автопрому ФРН. Та німецькі автовиробники досить оптимістично дивляться у майбутнє.

Реклама

Докладно

Порт Маріуполя

Клімкін з колегами не зміг потрапити до Маріуполя

Очільник МЗС України з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі через складні погодні умови змушений був відмовитись  

51% акцій проекту належать Газпрому, решта - німецьким компаніям E.ON та Wintershall, нідерландській Gasunie та французькій Engie

Санкції США за "Північний потік-2": що думають німці (відео)

США погрожують санкціями учасникам проекту "Північний потік-2". Як реагує Німеччина і чи враховані інтереси України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  