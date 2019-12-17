Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу

Комісія з умовно-дострокового звільнення штату Каліфорнія в п'ятницю, 27 серпня, в Лос-Анджелесі задовольнила клопотання вбивці сенатора Роберта Ф. Кеннеді, 77-річного Серхана Серхана, палестинця за походженням, про його дострокове звільнення з в'язниці.

Серхан Серхан, засуджений за вбивство Роберта Ф. Кеннеді в 1969 році, 16 разів намагався домогтися звільнення з довічного ув'язнення, але його клопотання постійно відхилялося. Утім, ухвалене комісією з умовно-дострокового звільнення не означає, що Серхан буде звільнений автоматично. Рішення підлягає тримісячному розгляду, а потім буде направлено губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, за яким - останнє слово.

Сенатора Кеннеді застрелили під час передвиборчої кампанії

Роберт Ф. Кеннеді, молодший брат убитого в 1953 році президента США Джона Ф. Кеннеді, виголосив промову з нагоди своєї перемоги в Каліфорнії на праймеріз на пост кандидата в президенти від Демократичної партії, коли Серхан Серхан його застрелив.

Вбивство Роберта Кеннеді сталося в 1968 році, всього через кілька місяців після вбивства лідера чорних борців за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого - в той час, коли Америка глибоко загрузла в непопулярній війні у В'єтнамі.

Роберта Кеннеді із захватом вітають жителі західнонімецького Гейдельберга (27 червня 1964)

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Серхан був засуджений до смертної кари в газовій камері в 1969 році після того, як визнав себе винним у вбивстві. Кілька років по тому смертний вирок був замінений на довічне ув'язнення.

Син Роберта Кеннеді привітав рішення комісії

Однак згодом з'явилися сумніви в тому, що він справді винен в смерті Кеннеді. З'явилися припущення, що в готелі "Амбассадор", де 5 червня 1968 року було скоєно вбивство, міг бути другий стрілець. Крім того, пізніше слідству вдалося отримати докази того, що в ту ніч було зроблено до 13 пострілів, а зброя, з якої стріляв Серхан, містила лише вісім куль.

Син Роберта Кеннеді Дуглас давно виступав за звільнення Серхана, оскільки докази проти нього не сходяться і загрози для суспільства він не становить. Він привітав рішення комісії. "Здається, я прожив життя в страху перед ним. Але сьогодні я вдячний за те, що бачу в ньому людину, гідну співчуття і любові", - заявив Дуглас під час онлайн-слухань.

Міф Джона Ф. Кеннеді Нащадок впливового клану Син заможних батьків, Джону Ф. Кеннеді належав до привілейованої молоді. Його батько, Джозеф П. Кеннеді, працював за кордоном, зокрема і в Лондоні. Кеннеді ходив у приватні школи, навчався у знаменитому Гарвардському університеті. На цій світлині 1943 року Джону Ф. Кеннеді сфотографований під час служби офіцером ВМС США в Панамі.

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Міф Джона Ф. Кеннеді Золотий хлопчик і найвпливовіша людина світу Кеннеді швидко завоював серця багатьох американців своїм молодецьким шармом. Проте, його президенство також запам'яталося і кризами та конфліктами - зокрема, невдалим вторгненням до затоки Свиней, спрямованим проти комуністичного режиму Кастро на Кубі. У 1962 році світ був дуже близький до ядерної війни. Кеннеді приписують те, що він запобіг цій катастрофі.

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Міф Джона Ф. Кеннеді Джон Ф. Кеннеді - бабій Кеннеді (праворуч) мав репутацію бабія. Йому навіть приписували пристрасть до дівчат за викликом. Найвідоміший із позашлюбних романів був, нібито, з Мерілін Монро (в центрі). Зірці Голлівуду і секс-символу шістдесятих також приписували зв'язок з братом Джона Кеннеді Робертом (ліворуч). Вона померла 1962 року за досі не до кінця з'ясованих обставин.

Міф Джона Ф. Кеннеді Джон Ф. Кеннеді - cім'янин На цьому фото 1962 року президент аплодує своїм дітям Керолайн і Джону. Однак клан Кеннеді не завжди був таким щасливим як на цій світлині. Родина зазнала низки важких ударів. Брат Джона Кеннеді Роберт також був убитий. Інші Кеннеді померли внаслідок нещасних випадків, передозування, авіакатастрофи або скоїли самогубство.

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