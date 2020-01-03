 Вбивство іранського генерала: світові лідери застерігають від загострення у регіоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

Вбивство іранського генерала: світові лідери застерігають від загострення у регіоні

Операція військових США з ліквідації іранського генерала може призвести до подальшої ескалації в районі Перської затоки, переконані Еммануель Макрон та Володимир Путін. Генсек ООН застеріг від нової війни в регіоні.

Загибель генерала Касема Сулеймані

У автомобіль з генералом Касемом Сулеймані влучила випущена американським дроном ракета

Вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані у Багдаді може призвести до загострення ситуації в усьому близькосхідному регіоні. На це вказали президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін під час проведеної в п'ятницю, 3 січня, телефонної розмови.

Обидва лідери визнали можливість "подальшої небезпечної ескалації" ситуації в районі Перської затоки через цей інцидент, повідомляють пресслужби Єлисейського палацу та Кремля. Макрон та Путін домовилися підтримувати тісні контакти в найближчі дні, щоб не допустити такого розвитку подій, кажуть у Парижі.

DW.COM

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці". (03.01.2020)

За вказівкою президента США Дональда Трампа в Багдаді ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету, а парламент проводить екстрене засідання. (03.01.2020)

Держсекретар США Майк Помпео, попри вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, стверджує, що Вашингтон прагне домогтися деескалації ситуації в регіоні. Дональд Трамп також виправдовує вбивство генерала. (03.01.2020)

Водночас Макрон закликав всі сторони до "стриманості". У розмові з Путіним французький лідер наголосив, що Париж виступає за "суверенітет та безпеку Іраку й стабільність у регіоні", цитує повідомлення Єлисейського палацу агенція новин AFP. Макрон також закликав іранське керівництво і надалі дотримуватися умов ядерної угоди, з якої вийшли Сполучені Штати, а також "утриматися від провокацій".

Гутерріш застеріг від небезпеки нової війни в Перській затоці

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш застеріг, що нинішній інцидент з убивством іранського генерала може призвести до нової масштабної війни в Перській затоці. "Світ не може собі дозволити нової війни у (Перській. - Ред.) затоці", - попередив Гутерріш, цитує AFP. Крім того, генсек ООН закликав усі держави до "деескалації" та "максимальної стриманості".

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс". Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету. Іранське керівництво пообіцяло помститися всім причетним до вбивства генерала.

Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном попри цей інцидент.

Дії американців у Іраку підтримав Ізраїль, зокрема прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив про право США на самооборону.

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