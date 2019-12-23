Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка

Апеляційний суд Києва у понеділок, 23 грудня, залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета сержанта ЗСУ, музиканта Андрія Антоненка.

Під час засідання суддя відмовився випустити Антоненка зі скляної клітки і заборонив йому перебувати поряд з адвокатами.

Захист просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави на домашній арешт у нічний час доби. Прокурори просили суд розглядати апеляцію в закритому режимі, але суд відхилив клопотання.

Крім того, прокуратура просила суд додати до матеріалів справи документи про те, що напередодні обшуків з квартири Антоненка нібито було винесено міну МОН-50. Захист виступив проти цього клопотання, оскільки воно не було предметом розгляду судом першої інстанції. Суд прийняв рішення відхилити клопотання прокурори і заборонив додавати документи до справи.

За Антоненка хотіли поручитися кілька осіб, в тому числі депутат Ради Михайло Бондар ("Європейська солідарність"), колишній депутат Іван Савка ("Народний фронт") і колишній депутат Оксана Корчинська ("Радикальна партія Олега Ляшка").



Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Слідство вважає підозрюваного Андрія Антоненка організатором вбивства Павла Шеремета. 23 грудня Нацполіція повідомила, що під час обшуку у нього була вилучена міна із речовиною на основі гексогену. Саме таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета у 2016 році.