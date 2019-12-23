 Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка

Апеляційний суд Києва залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Андрій Антоненко під час суду 14 грудня

Андрій Антоненко під час суду 14 грудня

Апеляційний суд Києва у понеділок, 23 грудня, залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета сержанта ЗСУ, музиканта Андрія Антоненка.

Під час засідання суддя відмовився випустити Антоненка зі скляної клітки і заборонив йому перебувати поряд з адвокатами.

Захист просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави на домашній арешт у нічний час доби. Прокурори просили суд розглядати апеляцію в закритому режимі, але суд відхилив клопотання.

Крім того, прокуратура просила суд додати до матеріалів справи документи про те, що напередодні обшуків з квартири Антоненка нібито було винесено міну МОН-50. Захист виступив проти цього клопотання, оскільки воно не було предметом розгляду судом першої інстанції. Суд прийняв рішення відхилити клопотання прокурори і заборонив додавати документи до справи.

За Антоненка хотіли поручитися кілька осіб, в тому числі депутат Ради Михайло Бондар ("Європейська солідарність"), колишній депутат Іван Савка ("Народний фронт") і колишній депутат Оксана Корчинська ("Радикальна партія Олега Ляшка").
 

DW.COM

Під час обшуку у Андрія Антоненка правоохоронці знайшли міну, в якій були залишки речовини на основі гексогену. Таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета в 2016 році. (23.12.2019)

Правоохоронців закликають швидко та результативно розслідувати зухвале вбивство журналіста Павла Шеремета, аби уникнути повторення травми, якою стала для України справа Георгія Гонгадзе. (22.07.2016)

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Слідство вважає підозрюваного Андрія Антоненка організатором вбивства Павла Шеремета. 23 грудня Нацполіція повідомила, що під час обшуку у нього була вилучена міна із речовиною на основі гексогену. Саме таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета у 2016 році.

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