 Вбивство Шеремета: суд відпустив одну з підозрюваних під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Новини

Вбивство Шеремета: суд відпустив одну з підозрюваних під заставу

Суд залишив під вартою підозрюваних у справі Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, а Яну Дугарь відпустив під заставу.

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Печерський районний суд Києва у понеділок, 25 травня, змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, відпустивши її під заставу в 168 тисяч гривень. 

На неї судом покладено обов'язки прибувати до прокурора, слідчого, судді щодо кожної вимоги, утримуватися від спілкування зі свідками, не залишати без дозволу детектива, прокурора або суду населений пункт, в якому проживає, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та носити електронний браслет, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Подовження арешту для Антоненка і Кузьменко

Крім того, у ніч на вівторок, 26 травня, Печерський районний суд Києва продовжив до 24 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще одній підозрюваній у справі - дитячій кардіохирургині Юлії Кузьменко.

Раніше адвокат Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді і попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну утримання під вартою для Кузьменко, але це клопотання не було задоволене.

Також ввечері у понеділок суд залишив під вартою до 23 липня ще одного підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка

Вбивство Павла Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

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12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці фігурантів справи. У той же день було проведено брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому були частково розкриті проміжні результати розслідування і названі імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершене 22 травня.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


 

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