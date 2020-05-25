Вбивство Шеремета: суд відпустив одну з підозрюваних під заставу

Печерський районний суд Києва у понеділок, 25 травня, змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, відпустивши її під заставу в 168 тисяч гривень.

На неї судом покладено обов'язки прибувати до прокурора, слідчого, судді щодо кожної вимоги, утримуватися від спілкування зі свідками, не залишати без дозволу детектива, прокурора або суду населений пункт, в якому проживає, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та носити електронний браслет, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Чи може вбивство Шеремета стати справою "Гонгадзе-2"?

Подовження арешту для Антоненка і Кузьменко

Крім того, у ніч на вівторок, 26 травня, Печерський районний суд Києва продовжив до 24 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще одній підозрюваній у справі - дитячій кардіохирургині Юлії Кузьменко.

Раніше адвокат Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді і попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну утримання під вартою для Кузьменко, але це клопотання не було задоволене.

Також ввечері у понеділок суд залишив під вартою до 23 липня ще одного підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка.

Вбивство Павла Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

Читайте також: Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці фігурантів справи. У той же день було проведено брифінг за участю керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому були частково розкриті проміжні результати розслідування і названі імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано. Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершене 22 травня.