Вбивство Шеремета: поліція назвала імена підозрюваних і представила докази

Слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також Яна Дугарь. Про це у четвер, 12 грудня, на брифінгу повідомив заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції України Євген Коваль.

Зокрема, Юлію Кузменко підозрюють у закладанні вибухового пристрою в автомобіль Шеремета, від вибуху якого він загинув. Яна Дугарь, за версією слідства, здійснювала розвідку біля будинку Шеремета та фотографувала відеокамери перед вбивством журналіста, розповів Коваль.

Слідство виключило усі мотиви вбивства Шеремета, окрім одного - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи. Під час розслідування слідчі відпрацювали 35 інших вибухів, які стались до і після вбивства журналіста. Серед них слідство зацікавили два випадки: підрив електроопори лінії передач 21 листопада 2015 року на Херсонщині і невдалий замах на бізнесмена Ч. у Косові Івано-Франківської області в 2018 році. Слідчі встановили особи людей, які можуть бути пов'язані з цими злочинами, а пізніше виявили, що ці особи знають один одного та мають спільне коло спілкування. На брифінгу були представлені телефонні розмови, в яких ці особи обговорювали справу щодо вбивства Павла Шеремета, а також записи з камер відеоспостереження з підозрюваними напередодні вбивства Шеремета.

"Хто замовник?"

Як розповів Коваль, підозрювані також обговорювали замах на вбивство відомих людей. Зараз у справі проводяться обшуки та здійснюються затримання. Своєю чергою керівник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що слідству у справі Шеремета чинився системний спротив.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час брифінгу зазначив, що у країні є дуже мало людей, що вірили у розкриття цього злочину. Він наголосив, що поки встановлені особи людей, які підозрюються у скоєнні злочину, і ще мають бути встановлені особи тих, хто його замовив.

Присутній на брифінгу президент України Володимир Зеленський нагадав, що справа Шеремета є для його команди пріоритетною та подякував слідству за потужну роботу. "Ймовірні вбивці були сьогодні затримані. Ми отримали багато відповідей. Але є ще одне питання - хто замовник?", - сказав він.

Підозрювані у справі про вбивство Шеремета пов'язані з військовими та займались наданням допомоги військовим. "Ми не маємо права говорити твердими судженнями, ці громадяни є підозрюваними. Ці особи є досить публічними, томи ми отримали дозвіл слідства розкрити їх прізвища", - розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На питання про ймовірну причетність Росії до вбивства Шеремета, Аваков повідомив, що така версія досі розглядається. "В цій версії є кілька підверсій. Наприклад, Шеремет писав книгу разом з Нємцовим, Шеремет видав кілька матеріалів, які викривали чинний режим сусідньої держави. Тому це також може бути версією та також розглядається", - сказав він.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".

Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням. Відтоді жодної важливої інформації щодо розслідування обставин цього скоєного три з половиною роки тому злочину з боку слідчих не надавалося.