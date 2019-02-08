Вбивство чеченця в Берліні: журналісти йдуть по сліду російських спецслужб

Російські спецслужби, ймовірно, причетні до гучного вбивства в центрі Берліна. Такого висновку дійшли журналісти тижневика Der Spiegel, команди розслідувачів Bellingcat і видання The Insider після перевірки інформації про ймовірного вбивцю. DW розповідає про дані, які вдалося отримати розслідувачам.

Демонстративний розстріл у парку

Опівдні в п'ятницю, 23 серпня, в парку Малий Тіргартен (Kleiner Tiergarten) в самому центрі Берліна був застрелений колишній польовий командир чеченських сепаратистів, 40-річний громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). У Росії його оголосили в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині Зелімхан шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Свідки вбивства в центрі Берліна допомогли поліції затримати ймовірного злочинця

Підозрюваного вбивцю вдалося спіймати того ж дня з допомогою свідків. У нього виявився російський паспорт. Журналістам вдалося дізнатися подробиці про чоловіка завдяки його заявці на отримання шенгенської візи, копію якої їм надало неназване джерело. У цьому документі ймовірний злочинець назвав себе Вадимом Андрійовичем Соколовим. Як дату народження він вказав серпень 1970 року, місце народження - Іркутськ.

З графи, в якій вказана адреса, починаються неточності: місцем проживання у візовій заявці вказана "Альпійська вулиця" в Санкт-Петербурзі. Однак у цьому місті є лише Альпійський провулок. За вказаним номером будинку розташований багатоквартирний будинок, але "Вадим Андрійович" не вказав номера квартири.

Такого Соколова немає ні в одній базі даних РФ

Паспорт, який пред'явив "Соколов", йому видали всього лише за 11 днів до заповнення заявки на візу. Людини з цими даними немає в списку зареєстрованих жителів в Альпійському провулку. Крім того, особи, чиє ім'я, місце і дата народження відповідали б даним, зазначеним у паспорті та візовій заявці "Вадима Соколова", немає ні в одній з доступних баз даних російських громадян, що є в розпорядженні розслідувачів.

Боширов і Петров, вони ж Мішкін і Чепіга, що опинилися в Солсбері в день отруєння Скрипалів

Bellingcat стверджує, що вони перевірили інформацію про підозрюваного у "сотнях" різних баз даних, починаючи з бази дійсних та недійсних паспортів МВС РФ і закінчуючи списком власників водійських прав. Соколов, ймовірно, - несправжнє ім'я підозрюваного вбивці Хангошвілі, дійшли висновку журналісти.

Утім, заявник отримав шенгенську мультивізу буквально наступного дня після подання заявки в консульстві Франції в Москві, пише Bellingcat. Дивно, як особа, відсутня в системі "Роспаспорт", пройшла контроль на кордоні з РФ, зауважили журналісти. Цьому Bellingcat має тільки два пояснення: або про його від'їзд знали прикордонники і дозволили виїхати як оперативнику спецслужб, або на момент вильоту, 31 липня, він ще був у базі паспортних даних РФ, а пізніше його вилучили з неї. Те й інше, переконані автори розслідування, вказує на причетність російської держави до фальсифікації з паспортом.

"Позаштатний" кілер?

Друге пояснення видається журналістам більш імовірним. Після розкриття реальних імен Руслана Боширова і Олександра Петрова (ймовірно, офіцери ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. - Ред.) - підозрюваних у замаху на ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля - всі сліди в російських базах даних про цих агентів були знищені. Власниками квартир Мішкіна і Чепіги наразі є Російська Федерація, відзначили журналісти. Bellingcat і The Insider припустили, що паспорт ймовірного виконавця замаху на Хангошвілі був виданий незадовго до вбивства, щоб знизити ризик, що агент "засвітиться".

Виданий на ім'я "Соколова" паспорт не мав біометричних даних, хоча Росія видає такі паспорти за замовчуванням з 2009 року. Це характерно для російських агентів, які активно працюють за кордоном, пише Bellingcat. Журналісти виявили такі паспорти у всіх розкритих ними російських співробітників спецслужб, за їхніми даними, їх було понад 20. Однак журналісти не змогли дійти висновку щодо того, яка з російських спецслужб - ФСБ чи ГРУ - могла стати замовником убивства.

На думку авторів розслідування, екстрена підготовка паспорта свідчить, що операцію з ліквідації Хангошвілі спланували короткостроково в зв'язку з появою оперативних даних про його точне місцезнаходження. Інша версія: для спецоперації використовувався позаштатний, "одноразовий" агент. Так, видання The Insider дізналося про типові для ув'язнених татуювання на тілі підозрюваного і припустило, що до виконання вбивства в Берліні міг бути залучений представник кримінального світу. За даними кількох джерел, версія про замовний характер вбивства Хангошвілі є основною для німецьких слідчих.

Російська влада категорично заперечує причетність до розстрілу Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Через декілька днів після вбивства МЗС РФ не змогло підтвердити, чи є підозрюваний громадянином Росії. "Я спеціально спробувала з'ясувати, чи бачив хтось документи щодо того, чи є ця людина російським громадянином, - заявила представниця відомства Марія Захарова на брифінгу для журналістів 28 серпня. - Поки оперують тільки копіями документів, поки реальних документів наші представники не бачили".

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