Вбивство Хашоггі: біля Стамбула обшукали віллу саудівського бізнесмена

Турецькі слідчі шукають останки саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, якого вбили на початку жовтня. У понеділок, 26 листопада, слідчі обшукали віллу саудівського підприємця неподалік Стамбула, а також один із сусідніх будинків. Про це пише інформагенція AFP з посиланням на прокуратуру Стамбула.

Обшуки пояснили тим, що один із підозрюваних у вбивстві телефонував власнику вілли за день до зникнення журналіста. У розмові йшлося, імовірно, про "ліквідацію трупа Хашоггі після розчленування", повідомила прокуратура.

За даними турецької інформагенції Anadolu, власник вілли під час телефонної розмови був за межами Туреччини і не повертається до країни вже близько двох місяців. Слідчі взяли зразки води з фонтану на території вілли, пише Anadolu.

У прокуратурі вважають, що тіло журналіста розчленували, розчинили в кислоті та змили у стамбульську каналізацію.

Джамаль Хашоггі, 59-річний оглядач The Washington Post, зник 2 жовтня. Журналіста ніхто не бачив після його візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Хашоггі пішов до цієї установи, щоб підготувати документи. Він планував одружитися з громадянкою Туреччини. Колеги Хашоггі пов'язують убивство з тим, що покійний часто критикував діяльність кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Влада Саудівської Аравії тривалий час заперечувала факт вбивства Хашоггі в консульстві. Після міжнародного тиску Ер-Ріяд урешті розпочав розслідування злочину і взяв під варту 21 підозрюваного. Для п'ятьох із них прокуратура Саудівської Аравіі вимагає смертної кари. У ЄС вимагають прозорого розслідування та притягнення винних до відповідальності, хоча й не підтримують застосування смертної кари.