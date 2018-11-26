 Вбивство Хашоггі: біля Стамбула обшукали віллу саудівського бізнесмена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Вбивство Хашоггі: біля Стамбула обшукали віллу саудівського бізнесмена

Турецькі слідчі намагаються знайти рештки тіла вбитого журналіста Джамаля Хашоггі. Вони обшукали віллу саудівського бізнесмена поблизу Стамбула.

Поблизу Стамбула обшукали віллу саудівського бізнесмена

Обшук вілли саудівського підприємця

Турецькі слідчі шукають останки саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, якого вбили на початку жовтня. У понеділок, 26 листопада, слідчі обшукали віллу саудівського підприємця неподалік Стамбула, а також один із сусідніх будинків. Про це пише інформагенція AFP з посиланням на прокуратуру Стамбула.

Обшуки пояснили тим, що один із підозрюваних у вбивстві телефонував власнику вілли за день до зникнення журналіста. У розмові йшлося, імовірно, про "ліквідацію трупа Хашоггі після розчленування", повідомила прокуратура.

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Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах. (21.11.2018)

На наданому Туреччиною аудіозаписі один із вбивць просить передати "шефу", що справу зроблено. Припускають, що "шеф" - саудівський принц, пише The New York Times. (13.11.2018)

У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували. (31.10.2018)

Усіх причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі слід притягти до відповідальності, наполягає Федеріка Могеріні. Водночас Могеріні виступає проти страти винних. (22.11.2018)

За даними турецької інформагенції Anadolu, власник вілли під час телефонної розмови був за межами Туреччини і не повертається до країни вже близько двох місяців. Слідчі взяли зразки води з фонтану на території вілли, пише Anadolu.

У прокуратурі вважають, що тіло журналіста розчленували, розчинили в кислоті та змили у стамбульську каналізацію.

Джамаль Хашоггі, 59-річний оглядач The Washington Post, зник 2 жовтня. Журналіста ніхто не бачив після його візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Хашоггі пішов до цієї установи, щоб підготувати документи. Він планував одружитися з громадянкою Туреччини. Колеги Хашоггі пов'язують убивство з тим, що покійний часто критикував діяльність кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Влада Саудівської Аравії тривалий час заперечувала факт вбивства Хашоггі в консульстві. Після міжнародного тиску Ер-Ріяд урешті розпочав  розслідування злочину і взяв під варту 21 підозрюваного. Для п'ятьох із них прокуратура Саудівської Аравіі вимагає смертної кари. У ЄС вимагають прозорого розслідування та притягнення винних до відповідальності, хоча й не підтримують застосування смертної кари. 

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