 Вбивство у Хемніці: суд відпустив одного підозрюваного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Вбивство у Хемніці: суд відпустив одного підозрюваного

Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину.

Квіти на місці вбивства у Хемніці

Квіти на місці вбивства у Хемніці

Суд у саксонському місті Хемніці у вівторок, 18 вересня, скасував рішення щодо тримання під вартою 22-річного іракця Юсифа А., якого підозрювали в співучасті у вбивстві німця, що спровокувало масові протести. Про це повідомив його адвокат, а також суспільно-правова медіакомпанія NDR та газета Süddeutsche Zeitung.

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На вулицях Хемніца знову відбулись демонстрації. У центрі міста зібрались правопопулісти та їхні противники. (07.09.2018)

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Адвокат іракця Ульріх Дост-Роксін (Ulrich Dost-Roxin) заявив, що підозри про причетність його клієнта до вбивства є лише "плодом фантазії прокуратури". "Немає жодних доказів причетності мого клієнта до вбивства. Свідки не змогли його ідентифікувати на фотографіях", - зазначив він, цитує агентство dpa. Адвокат повідомив, що суддя розглядає можливість заходів щодо осіб, які відповідальні за необґрунтований арешт його підзахисного. Адвокат додав, що поліція знайшла ніж, на якому була кров жертви, але не було відбитків пальців його клієнта.

Тим часом у прокуратурі повідомили, що другий підозрюваний у вбивстві, який, ймовірно, є сирійцем, залишиться під вартою. Третій підозрюваний - 22-річний іракець - досі перебуває у розшуку.

У ніч на 26 серпня в Хемніці вбили місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті виникли  масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.

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