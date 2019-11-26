Вбивство Улофа Пальме: у Швеції закрили справу 34-річної давності

Слідство ідентифікувало ймовірного вбивцю, який застрелив у 1986 році тодішнього шведського прем'єр-міністра Улофа Пальме. Як заявив прокурор Крістер Петерссон у середу, 10 червня, цією людиною був графічний дизайнер Стіг Енгстром. Водночас прокуратура закрила справу, яка десятиліттями розслідувалася у Швеції. "Оскільки ця людина померла, я не можу порушити справу проти нього і тому я вирішив закрити справу", - заявив прокурор, повідомляє агенція AFP.

На початку розслідування поліція допитала Енгстрома як свідка, але правоохоронці вважали його ненадійним, бо він кілька разів змінював історію. Протягом багатьох років ЗМІ припускали, що він міг змінювати свої показання, щоб приховати свою роль вбивці. Чоловік помер у 2000 року у віці 66 років.

У липні 1989 року за вбивство прем'єра засудили іншого чоловіка - Крістера Петтерссона. Цей засуджений чоловік був дрібний злочинцем, який мав наркотичну залежність. Його засудили після того, як вдова Пальме вказала на нього як на ймовірного вбивцю.

Утім, через декілька місяців апеляційний суд ухвалив рішення про його звільнення. Петтерссон помер у 2004 році, а вдова Пальме померла у 2018 році.

Поліція так ніколи і не знайшла зброю, з якої було вбито шведського прем'єра.

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