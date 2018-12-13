Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Підозрюваний у стрілянині на різдвяному ярмарку у Страсбурзі Шеріф Шекатт, який був застрелений поліцейськими 13 грудня, переховувався у цьому ж місті у районі Ньодорф. Чоловіка, який був схожий на розшукуваного поліцією зловмисника та мав поранення руки, помітила жінка, яка й повідомила про це у правоохоронні органи, інформує у п'ятницю, 14 грудня, агенція AFP з посиланням на джерела в розслідуванні. Після цього правоохоронці перекрили район, де був помічений злочинець, та використали вертоліт з тепловізором для його пошуку.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер розповів, що Шекатта помітили троє поліцейських. Вони намагались його допитати, але підозрюваний почав стріляти. "Вони негайно відкрили вогонь у відповідь та знешкодили нападника", - сказав Кастанер.

Люди, які зібралися поблизу поліцейського кордону навколо місця, де було вбито підозрюваного, аплодували та кричали "Браво!". "Це дійсно величезне полегшення", - заявив представник мерії Страсбурга Ален Фонтанель. Пошукова операція, у якій брали участь близько 700 правоохоронців, тривала дві доби.

Президент Францій Еммануель Макрон подякував правоохоронцям. "Ми рішуче налаштовані боротися з тероризмом", - написав він у Twitter.

Тим часом відповідальність за скоєння нападу взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". У повідомленні угрупування в Twitter йдеться, що виконавцем нападу в Страсбурзі "був один із солдатів ІД", який "здійснив операцію у відповідь на заклики громадян коаліції" проти ІД, передає агенція Amaq.

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня нападник влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі, через що загинули троє та були поранені 13 людей. За даними свідків, під час нападу він кричав "Аллаху акбар". Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

Поліція повідомила, що підозрюваний злочинець 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. Підозрюваний у нападі - Шеріф Шекатт - народився у Франції, але має алжирське коріння.