 Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь.

Правоохоронці на місці, де був застрелений Шеріф Шекатт

Правоохоронці на місці, де був застрелений Шеріф Шекатт

Підозрюваний у стрілянині на різдвяному ярмарку у Страсбурзі Шеріф Шекатт, який був застрелений поліцейськими 13 грудня, переховувався у цьому ж місті у районі Ньодорф. Чоловіка, який був схожий на розшукуваного поліцією зловмисника та мав поранення руки, помітила жінка, яка й повідомила про це у правоохоронні органи, інформує у п'ятницю, 14 грудня, агенція AFP з посиланням на джерела в розслідуванні. Після цього правоохоронці перекрили район, де був помічений злочинець, та використали вертоліт з тепловізором для його пошуку.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер розповів, що Шекатта помітили троє поліцейських. Вони намагались його допитати, але підозрюваний почав стріляти. "Вони негайно відкрили вогонь у відповідь та знешкодили нападника", - сказав Кастанер.

Люди, які зібралися поблизу поліцейського кордону навколо місця, де було вбито підозрюваного, аплодували та кричали "Браво!". "Це дійсно величезне полегшення", - заявив представник мерії Страсбурга Ален Фонтанель. Пошукова операція,  у якій брали участь близько 700 правоохоронців, тривала дві доби.

Президент Францій Еммануель Макрон подякував правоохоронцям. "Ми рішуче налаштовані боротися з тероризмом", - написав він у Twitter.

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Правоохоронці оприлюднили фото Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі. Підозрюваний може становити небезпеку, попередили у поліції. (13.12.2018)

Підозрюваного нападника, котрий стріляв на різдвяному ринку у центрі Страсбурга, застрелила поліція. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в поліції. (13.12.2018)

Тим часом відповідальність за скоєння нападу взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". У повідомленні угрупування в Twitter йдеться, що виконавцем нападу в Страсбурзі "був один із солдатів ІД", який "здійснив операцію у відповідь на заклики громадян коаліції" проти ІД, передає агенція Amaq.

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня нападник влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі, через що загинули троє та були поранені 13 людей. За даними свідків, під час нападу він кричав "Аллаху акбар". Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

Поліція повідомила, що підозрюваний злочинець 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. Підозрюваний у нападі - Шеріф Шекатт - народився у Франції, але має алжирське коріння.

  • Стрілянина на різдвяному ринку в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї

    Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

  • Поліцейський патруль на вулицях Страсбурга

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці

    До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

  • Будівля Європарламенту в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Європарламент перекрили

    З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

  • Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом

    Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

  • Французькі поліцейські у Страсбурзі після стрілянини поблизу різдвяного ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка

    Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

  • Військовий патруль у Страсбурзі після стрілянини на різдвяному ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець втік до Німеччини?

    За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

  • Різдвяний ринок у Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Один з найстаріших різдвяних ринків Європи

    Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки.

    Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова


DW.COM

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій. (12.12.2018)  

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На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій.

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Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка 13.12.2018

Правоохоронці оприлюднили фото Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі. Підозрюваний може становити небезпеку, попередили у поліції.

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