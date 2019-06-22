 Вбивство політика у Німеччині: затримано ще двох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

Вбивство політика у Німеччині: затримано ще двох підозрюваних

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають пособництво у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке.

Будинок, на терасі якого знайшли тіло вбитого політика Вальтера Любке

Будинок, на терасі якого знайшли тіло вбитого політика Вальтера Любке

Німецькі правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають пособництво у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), повідомила Федеральна прокуратура країни у четвер, 27 червня.

Затримані - 64-річний Ельмар Й. (Elmar J.) та 43-річний Маркус Г. (Markus H.). Правоохоронці обшукали їхні помешкання у Касселі та районі Гекстер у Північному Рейні-Вестфалії. Ельмара Й. підозрюють у продажі зброї Штефану Е. (Stephan E.) у 2016 році, а Маркуса Г. - у тому, що він налагодив контакт між Штефаном Е. та Ельмаром Й. Представники прокуратури подадуть клопотання про ордери на арешт двох затриманих за пособництво у вбивстві, повідомляє агентство AFP.

За повідомленнями ЗМІ, слідчі виявили ще декілька одиниць зброї у Штефана Е., який напередодні зізнався у вбивстві політика. Зокрема NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung повідомили про виявлений під землею схрон зброї Штефана Е. на території роботодавця вбивці. Йдеться про п'ять одиниць зброї. Згодом у федеральній прокуратурі  повідомили, що Штефан Е. зізнався і в тому, що він також продавав зброю. 

DW.COM

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Наразі до кінця не з'ясовано, чи пов'язані обидва затриманих із правими екстремістами. Однак ЗМІ вже пишуть про свідчення, що можуть вказувати на зв'язок з ними Маркуса Г.  Під час обшуку його житла поліцейські виявили речі з нацистською символікою. За інформацію тижневика Spiegel, Маркус Г. давно підтримував контакти з правими екстремістами. У 2009 році він був у Дортмунді під час нападу на профспілковий мітинг. Там був також присутній вбивця Любке Штефан Е.

Тіло політика знайшли на терасі його будинку

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що підозрюваний Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке.

Тіло політика знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті  Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з короткоствольної зброї з близької відстані. 15 червня поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Це вже не перший злочин підозрюваного. За інформацією німецьких ЗМІ, у 1993 році він напав на центр для розміщення осіб, які подали прохання про притулок.

Вбивство Любке викликало хвилю обурення в німецькому суспільстві, а також спричинило дискусії щодо загроз з боку правого екстремізму.

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