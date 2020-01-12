 Вбивство Окуєвої: у поліції повідомили подробиці затримання ймовірного організатора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вбивство Окуєвої: у поліції повідомили подробиці затримання ймовірного організатора

Убивство учасниці АТО Аміни Окуєвої було замовним, заявили в Національній поліції України. Слідство має версії щодо його замовників.

Аміна Окуєва

Аміна Окуєва

Підозрюваний в організації вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої є членом злочинного угруповання, а сам злочин був замовним. Про це в понеділок, 13 січня, заявив на брифінгу начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов. Слідство оголошує затриманому підозру в організації вбивства, додав він.

За словами начальника поліції області, затриманий входив до складу злочинного угруповання, яке скоювало вбивства на замовлення. "Це - не останнє вбивство цих років, до якого причетне це угруповання", - зазначив Нєбитов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він розповів, що затриманий не визнає своєї провини.

Як зауважив Нєбитов, напередодні було затримано одну людину, додавши, що на причетність до організації цього злочину перевіряються й інші люди. Частину учасників злочинного угруповання правоохоронці затримали у вересні минулого року.

За словами Нєбитова, поки зарано говорити про конкретну роль затриманого в цьому злочині, це буде визначено в остаточній підозрі, оскільки він міг або організовувати передання знаряддя вбивства, або бути причетним до виконання злочину.

DW.COM

СБУ, Національній поліції та Держприкордонслужбі доручили посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. (31.10.2017)

Автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха. Поліція оголосила план перехоплення "Сирена". (30.10.2017)

Відповідаючи на запитання щодо мотиву скоєння злочину, начальник поліції області сказав: "Оскільки вони не були знайомі, ми вважаємо, що злочин було скоєно на замовлення".

Нєбитов додав, що слідство вивчає діяльність злочинного угруповання не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу. "Сподіваюся, що з допомогою наших західних партнерів нам вдасться більше просунутися та отримати інформацію, як передавалися кошти, хто був замовником", - сказав начальник поліції Київської області, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції. 

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

Також за темою

Ukraine Hlevakha Attentat Amina Okuyeva

Вбивство Аміни Окуєвої: слідчі та Аваков заявили про затримання підозрюваних 12.01.2020

Слідчі затримали осіб, котрих підозрюють у замовному вбивстві Аміни Окуєвої, повідомили в прокуратурі Київської області. ДНК одного із затриманих збіглося з виявленим на зброї ДНК, наголосив очільник МВС України Аваков.

Symbolbild Kriminalität Mord

Сліди російських спецслужб в українських замовних убивствах 06.12.2019

Через резонансне вбивство Зелімхана Хангошвілі Німеччина висилає двох російських дипломатів. В Україні ж пік замовних убивств, у яких вбачали "руку Кремля" припав на 2017 рік. DW нагадує, що сталося з розслідуваннями.

Glock 17 Waffe des Münchener Attentäters

Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР 16.08.2019

Детективи ДБР закидають поліцейським, що ті знали про підготовку вбивства ветерана війни на Донбасі Віталія Олешка, відомого як "Сармат", але не попередили його про це.

Реклама

Докладно

Сонячний колектор на острові Самсо (imago/imagebroker)

Як Самсо хоче врятувати світ - "Європа у фокусі" (відео)

Удова мера Гданська продовжує його справу. Що посіяло розбрат серед виноробів італії. Малий танцюрист з Сибіру в Москві.  

Життя бройлерів коротке: лише 6 тижнів

Коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (відео)

Польща - найбільший виробник курчат у ЄС. Їхні бройлери експортують і в Україну. Ось в яких умовах вони набирають вагу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  