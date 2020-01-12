Вбивство Окуєвої: у поліції повідомили подробиці затримання ймовірного організатора

Підозрюваний в організації вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої є членом злочинного угруповання, а сам злочин був замовним. Про це в понеділок, 13 січня, заявив на брифінгу начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов. Слідство оголошує затриманому підозру в організації вбивства, додав він.

За словами начальника поліції області, затриманий входив до складу злочинного угруповання, яке скоювало вбивства на замовлення. "Це - не останнє вбивство цих років, до якого причетне це угруповання", - зазначив Нєбитов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він розповів, що затриманий не визнає своєї провини.

Як зауважив Нєбитов, напередодні було затримано одну людину, додавши, що на причетність до організації цього злочину перевіряються й інші люди. Частину учасників злочинного угруповання правоохоронці затримали у вересні минулого року.

За словами Нєбитова, поки зарано говорити про конкретну роль затриманого в цьому злочині, це буде визначено в остаточній підозрі, оскільки він міг або організовувати передання знаряддя вбивства, або бути причетним до виконання злочину.

Відповідаючи на запитання щодо мотиву скоєння злочину, начальник поліції області сказав: "Оскільки вони не були знайомі, ми вважаємо, що злочин було скоєно на замовлення".

Нєбитов додав, що слідство вивчає діяльність злочинного угруповання не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу. "Сподіваюся, що з допомогою наших західних партнерів нам вдасться більше просунутися та отримати інформацію, як передавалися кошти, хто був замовником", - сказав начальник поліції Київської області, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.