Вбивство Ноздровської: прокуратура змінила підозру Россошанському

Прокуратура Київської області у понеділок, 23 липня, повідомила, що з урахуванням експертиз змінено підозру Юрію Россошанському, якому закидають умисне вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Його дії спочатку були кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу щодо умисного вбивства.

Під час досудового розслідування було отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на численні ножові поранення у потерпілої. В результаті прокуратура відкоригувала підозру на статтю щодо умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю. Підозрюваному загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Сторонам було відкрито матеріали для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло знайшли 1 січня 2018-го. Поліція затримала підозрюваного 8 січня. Радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко заявляв, що мотивом убивства юристки була помста за її правозахисну діяльність.

Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського, якого у травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі. Причина - ДТП, в якому у вересні 2015 року загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.

Донька Ноздровської Анастасія раніше заявляла агенції "Українські новини", що не вірить у те, що її матір вбив Юрій Россошанський. Вона тоді казала, що справжнього вбивцю не знайшли, а затриманий когось вигороджує в цьому злочині.