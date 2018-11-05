Вбивство Катерини Гандзюк: виконавці покарані, замовники на волі

Від моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, коли на неї вилили літр сірчаної кислоти, минув майже рік, від дня її смерті - півроку. Під тиском громадських активістів за цей час розслідування її вбивства дещо просунулось. У четвер, 6 червня, Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок п'ятьом виконавцям нападу на активістку.

Від трьох до шести з половиною років в'язниці

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до шести років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський, які, за даними слідства, вистежували Катерину Гандзюк, отримали по чотири роки ув'язнення. А Віктор Горбунов, який купував кислоту, - три роки позбавлення волі. Крім того, суд постановив стягнути з засуджених 50 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Засудили чоловіків не за вбивство, а за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Притому що після смерті Катерини Гандзюк слідство звинувачувало їх саме у вбивстві. Утім, після того, як нападники визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, офіційну підозру їм змінили.

Батька загиблої активістки Віктора Гандзюка такий результат судового процесу обурив. "Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. Із завданням особливих мук. Вчинене групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, гидко, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу", - прокоментував він на своїй сторінці у Facebook. Батько активістки зазначив, що не поїхав до суду, оскільки не так "уявляв судове засідання". "В обмін на частину інформації та визнання провини - зміна статті звинувачення, а отже, і зменшення термінів ув'язнення. Вигідно і прокурорам - не треба збирати докази, злочин розкрито, справа передана до суду, знижується градус суспільної напруги. Зручно і суддям, принаймні, швидко завершиться судове засідання", - вважає Віктор Гандзюк.

Замовники та організатори - на волі

Завдяки інформації, яку виконавці вбивства обіцяли надати в обмін на пом'якшення покарання, слідчі сподіваються вийти на замовників нападу на Катерину Гандзюк. Справа стосовно замовників виокремлена в окреме провадження.

У тексті вироку виконавцям, який зачитала суддя Олена Чорна, ідеться, що на початку липня 2018 року організатор злочину вирішив залякати Катерину Гандзюк, завдавши їй тілесних ушкоджень. Він вважав, що публічна критика з боку активістки шкодила його політичній кар'єрі, тому залучив помічника депутата Херсонської обласної ради, а той пообіцяв колишньому учаснику бойових дій на Донбасі Сергію Торбіну гроші за скоєння злочину, зазначається у вироку. Замовник пообіцяв п'ять тисяч доларів за перелом кінцівок і близько трьох тисяч доларів за те, щоб активістку облили сірчаною кислотою. Торбін погодився, залучивши до злочину своїх товаришів по службі - Грабчука, Васяновича, Горбунова та Вишневського. Для цього він переконав їх, що Катерина Гандзюк погано ставилася до учасників української воєнної операції на Донбасі. Напасти на жертву планували 25 липня 2018 року, але цей план зірвався. Тоді вирішили замість того, щоб побити активістку, облити її кислотою. Вони отримали від замовника чотири з половиною тисячі доларів, а згодом двоє з них - ще дві тисяч доларів.

"Найголовніше у цій справі дати відповідь - хто платив ці гроші, хто замовив Катерину Гандзюк? Тому що виконавці - це змінна величина, а замовники - це ключове. Ми не відступимо доти, доки не будуть названі та покарані саме замовники", - сказав DW представник руху "Хто замовив Катю Гандзюк?", громадський активіст з Одеси Віталій Устименко.

У центрі уваги - політики

На початку грудня минулого року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою у Херсоні. Він кілька років тому був засуджений на 15 років ув'язнення за серійні напади на водіїв у області, але завдяки змінам у законодавстві вийшов на свободу. На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького. Після нападу на активістку Левін втік з України - його оголосили в розшук.

Також слідство вважає, що посередником між виконавцями й замовником нападу міг бути Ігор Павловський - помічник депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція партії "Блок Петра Порошенка"). Павловського затримали 12 листопада минулого року. Він теж почав співпрацювати зі слідством, хоч і не одразу. Павловському суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Також йому пом'якшили підозру. Замість організації вбивства його тепер звинувачують у приховуванні злочину. За це Павловському загрожує до трьох років позбавлення волі.

У замовленні нападу на Гандзрюк підозрюють голову Херсонської облради Владислава Мангера

Після свідчень Павловського прокуратура, зокрема, оголосила про підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Віктор Гандзюк, активісти і журналісти називали причетними до вбивства також голову Херсонської облдержадміністрації (ОДА) Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука, однак слідство поки не висунуло їм жодних підозр. "Ми розглядаємо версію, що до злочину причетні керівники ОДА. Ідеться про голову та його заступників (…) Допитані батько покійної та більшість із тих, хто це заявляє. Жодних доказів того слідчі не отримали. А вимагати від мене посадити для балансу когось із БПП - це ж абсурд", - заявляв в інтерв'ю виданню Liga.net генпрокурор України Юрій Луценко.

Основний підозрюваний - голова облради

Натомість Владиславу Мангеру спершу все ж інкримінували організацію вбивства Гандзюк. Однак пізніше прокуратура змінила підозру на замовлення побиття. Таким чином, максимальне покарання, яке йому загрожує, - десять років за ґратами, а не довічне ув'язнення, яке Кримінальний кодекс України передбачає за організацію вбивства. Після оголошення підозри за ґратами Мангер провів менше доби, вийшовши під заставу, а вже за кілька тижнів скінчився строк дії обмежень, накладених на нього судом - не покидати місце проживання та здати закордонний паспорт. У квітні депутат отримав новий запобіжний захід - електронний браслет і обов'язок знову здати свої закордонні паспорти. Прокуратура відсторонила Мангера від посади два місяці. Продовжити запобіжний захід не вдалося.

"Зараз Мангер виконує свої обов'язки голови Херсонської облради, ходить на роботу, намагається переконати всіх, що він не причетний (до вбивства Гандзюк. - Ред.), проводить соцопитування про свою впізнаваність у Херсоні. Він вже майже домовився висувати свою кандидатуру до Верховної Ради по списку однієї з прохідних політичних партій", - розповів DW близький друг Катерини Гандзюк, херсонський журналіст газети "День" Іван Антипенко.

Представники громадського руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" також побоюються, що Владислав Мангер спробує сховатися від слідства за депутатським мандатом. "Боюся, що в нашій цинічній реальності, за відсутності політичної відповідальності, цілком можливо, що Мангер з'явиться у виборчих списках і потрапить до Верховної Ради", - не виключає Віталій Устименко. Разом з тим, за його словами, нині - із приходом нового президента - змінилася політична кон'юнктура, і є "вікно можливостей" таки притягнути до відповідальності замовників нападу на активістку.

Як повідомив DW народний депутат, член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування нападу на громадських активістів Мустафа Найєм, невдовзі комісія оприлюднить свій звіт щодо розслідування вбивства Гандзюк.