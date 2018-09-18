 Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця

Підсудного звинувачують в умисному вбивстві. У серпні 2018 року у Хемніці було зарізано 35-річного громадянина Німеччини, після чого в місті відбулися протести і сутички.

На місці вбивства у Хемніці (фото з архіву)

На місці вбивства у Хемніці (фото з архіву)

У німецькому Дрездені в понеділок, 18 березня, розпочався судовий процес у справі про резонансне вбивство в Хемніці, що сталося у серпні минулого року, інформує AFP.

Перед судом постав шукач притулку з Сирії, котрого звинувачують у тому, що він разом з нині розшукуваним громадянином Іраку, вбив ножем 35-річного громадянина Німеччини у Хемніці та важко поранив ще одного чоловіка. Прокуратура висунула сирійцеві звинувачення в умисному вбивстві й за низкою інших статей.

Розгляд справи, що слухається у земельному суді Хемніца, з міркувань безпеки і через значний інтерес інтерес з боку громадськості, проходить у залі з посиленою охороною в будівлі Верховного земельного суду Дрездена.

Як повідомлялося, у ніч на 26 серпня в Хемніці було вбито місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося також  про сутички.

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Убивство в Хемніці: прокуратура висунула обвинувачення сирійцю

Сирійця обвинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та завдаванні серйозних тілесних ушкоджень. Скоєний у серпні 2018 року в Хемніці злочин викликав серйозний резонанс у Німеччині. (08.01.2019)  

Підсумок акцій у Хемніці: 18 травмованих, 37 правопорушень

У двох масових акціях у Хемніці 1 вересня, за оцінкою поліції, взяли участь понад 11 тисяч осіб. Попри загалом мирний характер акцій, було зафіксовано низку правопорушень. (02.09.2018)  

Меркель засудила зіткнення у Хемніці

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)  

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Angela Merkel im ARD-Sommer-Interview

Меркель засудила зіткнення у Хемніці 05.09.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві.

Pro Chemnitz Demo gegen Migranten

Походження мігрантів, підозрюваних у вбивстві в Хемніці, досі невідоме - МВС ФРН 04.09.2018

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