Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця

У німецькому Дрездені в понеділок, 18 березня, розпочався судовий процес у справі про резонансне вбивство в Хемніці, що сталося у серпні минулого року, інформує AFP.

Перед судом постав шукач притулку з Сирії, котрого звинувачують у тому, що він разом з нині розшукуваним громадянином Іраку, вбив ножем 35-річного громадянина Німеччини у Хемніці та важко поранив ще одного чоловіка. Прокуратура висунула сирійцеві звинувачення в умисному вбивстві й за низкою інших статей.

Розгляд справи, що слухається у земельному суді Хемніца, з міркувань безпеки і через значний інтерес інтерес з боку громадськості, проходить у залі з посиленою охороною в будівлі Верховного земельного суду Дрездена.

Як повідомлялося, у ніч на 26 серпня в Хемніці було вбито місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося також про сутички.