Вбивство в Хемніці: у Дрездені судять підозрюваного сирійця

Підсудного звинувачують в умисному вбивстві. У серпні 2018 року у Хемніці було зарізано 35-річного громадянина Німеччини, після чого в місті відбулися протести і сутички.
У німецькому Дрездені в понеділок, 18 березня, розпочався судовий процес у справі про резонансне вбивство в Хемніці, що сталося у серпні минулого року, інформує AFP.
Перед судом постав шукач притулку з Сирії, котрого звинувачують у тому, що він разом з нині розшукуваним громадянином Іраку, вбив ножем 35-річного громадянина Німеччини у Хемніці та важко поранив ще одного чоловіка. Прокуратура висунула сирійцеві звинувачення в умисному вбивстві й за низкою інших статей.
Розгляд справи, що слухається у земельному суді Хемніца, з міркувань безпеки і через значний інтерес інтерес з боку громадськості, проходить у залі з посиленою охороною в будівлі Верховного земельного суду Дрездена.
Як повідомлялося, у ніч на 26 серпня в Хемніці було вбито місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося також про сутички.
Сирійця обвинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та завдаванні серйозних тілесних ушкоджень. Скоєний у серпні 2018 року в Хемніці злочин викликав серйозний резонанс у Німеччині. (08.01.2019)
У двох масових акціях у Хемніці 1 вересня, за оцінкою поліції, взяли участь понад 11 тисяч осіб. Попри загалом мирний характер акцій, було зафіксовано низку правопорушень. (02.09.2018)