 Вбивство без трупа: затягнуте розслідування справи Хашоггі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2018

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Політика й суспільство

Вбивство без трупа: затягнуте розслідування справи Хашоггі

Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

Після традиційної п'ятничної молитви 16 листопада в багатьох країнах світу провели поховальні церемонії, щоб вшанувати пам'ять саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, тіло якого досі не знайдене. Віряни та однодумці загиблого об'єднались у молитвах не лише в Стамбулі та Мецці, але й у Лондоні, Парижі та Вашингтоні. До церемонії прощання в Саудівській Аравії долучилась і родина Хашоггі.

На початку жовтня журналіста було вбито в генеральному консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі - це сьогодні вважають беззаперечним фактом. Метою його візиту було оформлення документів для повторного шлюбу. Відтоді Джамаля Хашоггі ніхто не бачив.

Поступово зникають і сліди його справи - якщо їх не замітають цілеспрямовано. Що насправді за цим стоїть? Представники влади Туреччини припускають, що тіло журналіста могли розчленувати і розчинити в кислоті. У зв'язку з тим, що слідство досі не виявило жодних фрагментів тіла загиблого, ЗМІ припускають, що із Саудівської Аравії до Стамбула прибула спеціальна команда фахівців, щоб знищити всі речові докази вбивства.

Вшанування пам'яті Хашоггі в Стамбулі

Вшанування пам'яті Хашоггі в Стамбулі

Саудівська сторона визнає, що Хашоггі було вбито в консульстві, після чого тіло розчленували і передали співробітнику поза межами консульства. Виконувач обов'язків генерального прокурора Саудівської Аравії Шалан Аль-Шалан стверджує, що йому невідомо, де перебуває тіло вбитого журналіста.

Отже, вбивство є, а тіла немає. "Версія щодо розчинення решток у якихось хімічних сполуках не видається мені переконливою, - зазначає судмедексперт, доцент медичного факультету Стамбульського університету Надір Аріджан. - З такою ж вірогідністю можна припустити, що розчленоване тіло поховали чи просто вкинули до річки. Можна за лічені хвилини розвинути ще з сотню подібних версій". Спосіб провадження слідства у справі Хашоггі експерт називає "беззмістовним".

Чивідбудеться експертиза аудіозаписів?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив у публічній заяві, що турецькі компетентні органи зберігають аудіозаписи, що, ймовірно, були зроблені під час вбивства. Копії записів також надані до Німеччини, Франції, США та Великої Британії. Канадський прем'єр Джастін Трюдо повідомив, що вже отримав їх та встиг прослухати. Втім, чи були долучені та проаналізовані (частково або повністю) ці аудіозаписи до матеріалів справи у Стамбулі, невідомо.

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії наголосив, що стосовно вбивства журналіста Хашоггі США і ЦРУ не висловлювали кронпринцу Мохаммед бін Салману жодних претензій офіційно. (20.11.2018)

Європейський Союз вимагає провести ретельне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі та притягнути винних до відповідальності. Водночас ЄС виступає проти смертної кари. (18.11.2018)

Турецький уряд вимагає скликання міжнародної слідчої комісії. Про такий заклик Анкари минулого тижня неодноразово заявляв міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. "На цю мить міжнародне розслідування є вкрай необхідним", - зазначив він.

Чи можливе створення міжнародної слідчої комісії?

Хто проводитиме подальше розслідування? За словами юриста Тургута Казана, котрий очолював Адвокатську колегію Стамбула, турецька сторона ще не визначилась, яка група фахівців має входити до міжнародної слідчої комісії та яким буде порядок її створення. Експерт також додає, що Туреччина розпочала активні кроки лише після того як країну залишили співробітники саудівського консульства, підозрювані у причетності до вбивства. "У цьому розслідувані час робити чіткі кроки. На сьогодні ми досі нічого не побачили", - каже Казан.

На думку юриста, той факт, що підозрюваним саудівським службовцям дозволили виїхати за межі Туреччини, не треба пояснювати їхнім дипломатичним "імунітетом". "Згідно з Віденською конвенцією 1963 року, консульства мають значно нижчі привілеї, ніж посольства", - підкреслив Казан.

Обов'язок країн-членів ООН

Законною підставою для створення слідчої комісії Аріджан вважає "Міннесотський протокол" Організації Об’єднаних Націй від 1991 року. Як передбачає протокол, країни-члени ООН зобов'язані скликати незалежні слідчі комісії у випадках, коли громадян однієї з цих країн позбавляють життя без попереднього рішення суду. "Попри те, що з моменту вбивства минуло вже півтора місяці, досі немає жодних ознак того, що буде скликана слідча комісія", - зазначив Аріджан.

Водночас, вимогу Туреччини щодо створення такої комісії він оцінює як позитивний крок. "Досі ні в Туреччині, ні в Саудівській Аравії так і не проведено жодних відкритих прозорих розслідувань цієї справи", - додає Аріджан. Якщо так триватиме й надалі, то, вірогідно, слідство в справі вбивства Хашоггі ніколи не принесе успішних результатів.

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