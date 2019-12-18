Вбивство Аміни Окуєвої: слідчі та Аваков заявили про затримання підозрюваних

У Київській області затримано групу осіб, яких підозрюють у причетності до скоєного в жовтні 2019 року замовного вбивства Аміни Окуєвої. Про затримання підозрюваних повідомила в неділю, 12 січня, Прокуратура Київської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Аміна Окуєва (архівне фото)

Згідно з повідомленням, прокурори діяли спільно з Нацполіцією області. Слідчі переконані, що затримані особи були причетними до замаху на вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, внаслідок якого Окуєву було вбито, а Осмаєва поранено.

Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманих зловмисників "ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито", йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Слідчі дії тривають з метою "затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників", зазначається в повідомленні.

Згодом глава Національної поліції України Ігор Клименко уточнив, що оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київщини із залученням спецпризначенців КОРД затримали підозрюваного організатора вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої. За його словами, до складу групи загалом входило семеро осіб, частину з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А в неділю, 12 січня, оперативники затримали підозрюваного організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка, заявив глава Нацполіції.

Адам Осмаєв (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував на своїй Facebook-сторінці факт затримання підозрюваних. Аваков виклав фото- та відеоматеріали, відзняті під час операції із затримання одного з них. Глава МВС України назвав цих осіб "обґрунтовано підозрюваними" в убивстві.

Урядовець згадав і той факт, що ДНК одного із затриманих збігається з ДНК на стрілецькій зброї, котру нападники кинули на місці скоєння злочину.

Нагадаємо, 30 жовтня 207 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.