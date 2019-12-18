Вбивство Аміни Окуєвої: слідчі та Аваков заявили про затримання підозрюваних

Слідчі затримали осіб, котрих підозрюють у замовному вбивстві Аміни Окуєвої, повідомили в прокуратурі Київської області. ДНК одного із затриманих збіглося з виявленим на зброї ДНК, наголосив очільник МВС України Аваков.
У Київській області затримано групу осіб, яких підозрюють у причетності до скоєного в жовтні 2019 року замовного вбивства Аміни Окуєвої. Про затримання підозрюваних повідомила в неділю, 12 січня, Прокуратура Київської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Згідно з повідомленням, прокурори діяли спільно з Нацполіцією області. Слідчі переконані, що затримані особи були причетними до замаху на вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, внаслідок якого Окуєву було вбито, а Осмаєва поранено.
Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманих зловмисників "ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито", йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Слідчі дії тривають з метою "затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників", зазначається в повідомленні.
Згодом глава Національної поліції України Ігор Клименко уточнив, що оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київщини із залученням спецпризначенців КОРД затримали підозрюваного організатора вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої. За його словами, до складу групи загалом входило семеро осіб, частину з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А в неділю, 12 січня, оперативники затримали підозрюваного організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка, заявив глава Нацполіції.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував на своїй Facebook-сторінці факт затримання підозрюваних. Аваков виклав фото- та відеоматеріали, відзняті під час операції із затримання одного з них. Глава МВС України назвав цих осіб "обґрунтовано підозрюваними" в убивстві.
Урядовець згадав і той факт, що ДНК одного із затриманих збігається з ДНК на стрілецькій зброї, котру нападники кинули на місці скоєння злочину.
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