 Вбивство Аміни Окуєвої: слідчі та Аваков заявили про затримання підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Вбивство Аміни Окуєвої: слідчі та Аваков заявили про затримання підозрюваних

Слідчі затримали осіб, котрих підозрюють у замовному вбивстві Аміни Окуєвої, повідомили в прокуратурі Київської області. ДНК одного із затриманих збіглося з виявленим на зброї ДНК, наголосив очільник МВС України Аваков.

Убивство Аміни Окуєвої

На місці вбивства Аміни Окуєвої (30 жовтня 2019 року)

У Київській області затримано групу осіб, яких підозрюють у причетності до скоєного в жовтні 2019 року замовного вбивства Аміни Окуєвої. Про затримання підозрюваних повідомила в неділю, 12 січня, Прокуратура Київської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Аміна Окуєва

Аміна Окуєва (архівне фото)

Згідно з повідомленням, прокурори діяли спільно з Нацполіцією області. Слідчі переконані, що затримані особи були причетними до замаху на вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, внаслідок якого Окуєву було вбито, а Осмаєва поранено.

Є всі підстави вважати, що на рахунку затриманих зловмисників "ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито", йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Слідчі дії тривають з метою "затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників", зазначається в повідомленні.

Згодом глава Національної поліції України Ігор Клименко уточнив, що оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київщини із залученням спецпризначенців КОРД затримали підозрюваного організатора вбивства учасниці АТО Аміни Окуєвої. За його словами, до складу групи загалом входило семеро осіб, частину з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А в неділю, 12 січня, оперативники затримали підозрюваного організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка, заявив глава Нацполіції.

Адам Осмаєв

Адам Осмаєв (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував на своїй Facebook-сторінці факт затримання підозрюваних. Аваков виклав фото- та відеоматеріали, відзняті під час операції із затримання одного з них. Глава МВС України назвав цих осіб "обґрунтовано підозрюваними" в убивстві.

Урядовець згадав і той факт, що ДНК одного із затриманих збігається з ДНК на стрілецькій зброї, котру нападники кинули на місці скоєння злочину.

Нагадаємо, 30 жовтня 207 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.

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DW.COM

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