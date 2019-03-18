Вбивства у трамваї в Утрехті: слідчі підозрюють тероризм

Нідерландські слідчі, які розслідують випадок стрілянини у місті Утрехт, серйозно розглядають терористичний мотив цього злочину. У машині, яку зловмисник використав для втечі з місця події, був знайдений лист, який може свідчити про такий мотив нападника, повідомили у прокуратурі Нідерландів у вівторок, 19 березня.

"На даний момент терористичний мотив серйозно розглядається. На це, серед іншого, вказує лист, знайдений у машині, на якій зловмисник втік, а також самі факти", - йдеться у заяві нідерландської прокуратури, інформує агенція AFP.

Напередодні, 18 березня, зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків-мешканців Утрехта віком 28 та 49 років та 19-річна дівчина з містечка Віанен під Утрехтом. Троє осіб внаслідок стрілянини отримали важкі поранення, ще четверо осіб відбулися незначними травмами, коли вони у паніці вистрибували з трамваю.

Внаслідок спецоперації поліції у той же день були затримані троє підозрюваних у скоєнні злочину, серед яких головний підозрюваний - 37-річний громадянин Туреччини Гокмен Т. Імена двох інших підозрюваних не розголошуються.

Раніше нідерландські правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву злочину, пов'язаного з особистими стосунками підозрюваного. Турецькі ЗМІ з посиланням на родину нападника повідомляли, що він стріляв у трамваї у свою родичку, але влучив і в інших людей, які намагалися їй допомогти. Утім, як повідомила поліція у вівторок, жодних прямих зв'язків між головним підозрюваним і жертвами не встановлено, слідство також не має підтверджень, що у зловмисника були якісь стосунки з кимось із них.