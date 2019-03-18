 Вбивства у трамваї в Утрехті: слідчі підозрюють тероризм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Вбивства у трамваї в Утрехті: слідчі підозрюють тероризм

Докази, знайдені слідчими в автомобілі підозрюваного, свідчать про ймовірний терористичний мотив нападника в трамваї у нідерландському місті Утрехті.

Небайдужі люди несуть квіти на місце нападу в Утрехті

Небайдужі люди несуть квіти на місце нападу в Утрехті

Нідерландські слідчі, які розслідують випадок стрілянини у місті Утрехт, серйозно розглядають терористичний мотив цього злочину. У машині, яку зловмисник використав для втечі з місця події, був знайдений лист, який може свідчити про такий мотив нападника, повідомили у прокуратурі Нідерландів у вівторок, 19 березня.

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Після кількох годин розшуків нідерландська поліція затримала уродженця Туреччини, якого підозрюють у стрілянині в Утрехті. ЗМІ повідомляють, що нападник стріляв у свою родичку, але поцілив і в інших людей. (18.03.2019)

Внаслідок стрілянини в нідерландському Утрехті загинули щонайменше три людини, ще п'ятеро - поранені. Правоохоронці припускають як терористичний мотив нападу, так і мотив, пов'язаний із особистими стосунками. (18.03.2019)

"На даний момент терористичний мотив серйозно розглядається. На це, серед іншого, вказує лист, знайдений у машині, на якій зловмисник втік, а також самі факти", - йдеться у заяві нідерландської прокуратури, інформує агенція AFP.

Напередодні, 18 березня, зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків-мешканців Утрехта віком 28 та 49 років та 19-річна дівчина з містечка Віанен під Утрехтом. Троє осіб внаслідок стрілянини отримали важкі поранення, ще четверо осіб відбулися незначними травмами, коли вони у паніці вистрибували з трамваю.

Внаслідок спецоперації поліції у той же день були затримані троє підозрюваних у скоєнні злочину, серед яких головний підозрюваний - 37-річний громадянин Туреччини Гокмен Т. Імена двох інших підозрюваних не розголошуються.

Раніше нідерландські правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву злочину, пов'язаного з особистими стосунками підозрюваного. Турецькі ЗМІ з посиланням на родину нападника повідомляли, що він стріляв у трамваї у свою родичку, але влучив і в інших людей, які намагалися їй допомогти. Утім, як повідомила поліція у вівторок, жодних прямих зв'язків між головним підозрюваним і жертвами не встановлено, слідство також не має підтверджень, що у зловмисника були якісь стосунки з кимось із них. 

 

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