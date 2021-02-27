 Вашингтон стурбований нетерпимістю в Росії до незалежного висловлення думки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Новини

Вашингтон стурбований нетерпимістю в Росії до незалежного висловлення думки

В шосту річницю вбивства Бориса Нємцова держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про стурбованість через посилення нетерпимості російського уряду до всіх форм незалежного висловлення поглядів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 27 лютого, в шості роковини вбивства в Москві російського політика Бориса Нємцова висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією з правом на незалежне висловлення думки в Росії.

"Ми шануємо пам'ять лідера російської опозиції Бориса Нємцова, якого застрелили біля стін Кремля шість років тому", - зазначив Блінкен. "Нємцов присвятив своє життя побудові вільної і демократичної Росії. Згадуючи Нємцова, ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність правам людини і основним свободам", - йдеться в заяві держсекретаря США.

 "Ми як і раніше глибоко стурбовані через дедалі більшу нетерпимість російської влади до всіх форм незалежного вираження думок. Ті, хто виступають на захист своїх свобод і демократії в Росії, як і раніше, піддаються нападам і вбивствам. Російський народ заслуговує на краще", - підкреслив Блінкен.

Раніше цього дня посол США у РФ Джон Салліван поклав квіти на місце вбивства Нємцова.  Пам'ять опозиційного політика також вшанували представник ЄС в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer), посол Німеччини, а також дипломати низки інших країн.

Під час акції з нагоди шостої річниці вбивства Бориса Нємцова

Під час акції з нагоди шостої річниці вбивства Бориса Нємцова

Вбивство Бориса Нємцова

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники злочину досі не встановлені. В кінці лютого в Москві та інших містах Росії традиційно проходять марші пам'яті вбитого політика.  

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Кремль роздратований: у Вашингтоні з'явиться площа Нємцова (12.01.2018)

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У Росії проходять марші пам'яті Бориса Нємцова

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