Вашингтон стурбований нетерпимістю в Росії до незалежного висловлення думки

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу, 27 лютого, в шості роковини вбивства в Москві російського політика Бориса Нємцова висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією з правом на незалежне висловлення думки в Росії.

"Ми шануємо пам'ять лідера російської опозиції Бориса Нємцова, якого застрелили біля стін Кремля шість років тому", - зазначив Блінкен. "Нємцов присвятив своє життя побудові вільної і демократичної Росії. Згадуючи Нємцова, ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність правам людини і основним свободам", - йдеться в заяві держсекретаря США.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані через дедалі більшу нетерпимість російської влади до всіх форм незалежного вираження думок. Ті, хто виступають на захист своїх свобод і демократії в Росії, як і раніше, піддаються нападам і вбивствам. Російський народ заслуговує на краще", - підкреслив Блінкен.

Раніше цього дня посол США у РФ Джон Салліван поклав квіти на місце вбивства Нємцова. Пам'ять опозиційного політика також вшанували представник ЄС в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer), посол Німеччини, а також дипломати низки інших країн.

Під час акції з нагоди шостої річниці вбивства Бориса Нємцова

Вбивство Бориса Нємцова

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники злочину досі не встановлені. В кінці лютого в Москві та інших містах Росії традиційно проходять марші пам'яті вбитого політика.