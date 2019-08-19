Вашингтон розкритикував звільнення Гібралтаром іранського супертанкера

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео різко розкритикував рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер Adrian Dariya 1 (раніше це паливне судно називалося Grace 1) попри ухвалу суду в США про арешт судна. Увечері понеділка, 19 серпня, в ефірі телеканалу Fox News Помпео назвав цей крок "дуже прикрим", цитує агенція новин dpa.

Зокрема керівник Державного департаменту США вказав на те, що отримані від продажу нафти Іраном кошти підуть на фінансування іранського Корпусу вартових ісламської революції. Ця організації визнана в США терористичним угрупованням. Її підрозділи "сіяли терор та руйнування, а також вбивали американців скрізь у світі", переконаний Помпео.

Експортуючи нафту, Корпус вартових ісламської революції матиме ще більше коштів, щоб і надалі вести свою терористичну кампанію, вважає Помпео. "Це те, чому ми намагаємося запобігти", - наголосив він.

Як повідомлялося, 18 серпня іранський супертанкер залишив Гібралтар та взяв курс убік Греції. Причиною затримки танкера, що раніше ходив під панамським прапором і назвою Grace 1, стали підозри в тому, що він може доставити іранську нафту до Сирії, проти якої ЄС запровадив санкції.

Раніше влада Гібралтару повідомила, що не виконуватиме рішення американського суду щодо затримання іранського танкера. Причиною відмови, згідно з заявою уряду, є той факт, що американські санкції стосовно Ірану не мають юридичної сили на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, Верховний суд Гібралтару 15 серпня оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку із звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема суд стверджує, що цей супертанкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний урядом США терористичною організацією.