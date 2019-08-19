 Вашингтон розкритикував звільнення Гібралтаром іранського супертанкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Вашингтон розкритикував звільнення Гібралтаром іранського супертанкера

Рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер Adrian Dariya 1 -- "дуже прикре", вважає глава Держдепу США Майк Помпео. Він переконаний, що отримані від продажу нафти кошти підуть на фінансування тероризму.

Нафтовий супертанкер

Нафтовий супертанкер Adrian Dariya 1 (колишній Grace 1) біля берегів Гібралтару

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео різко розкритикував рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер Adrian Dariya 1 (раніше це паливне судно називалося Grace 1) попри ухвалу суду в США про арешт судна. Увечері понеділка, 19 серпня, в ефірі телеканалу Fox News Помпео назвав цей крок "дуже прикрим", цитує агенція новин dpa.

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Суд у Гібралтарі дозволив затриманому танкеру з іранською нафтою залишити води підконтрольної Великобританії території попри спроби Вашингтона відтягнути це рішення. (15.08.2019)

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі. (17.08.2019)

Уряд Гібралтару заявив, що не виконає рішення американського суду щодо затримання іранського супертанкера, який вже встиг змінити прапор і назву. (18.08.2019)

Іранський супертанкер, що вже змінив назву з Grace 1 на Adrian Darya 1, знявся з якоря в Гібралтарі. Раніше влада Гібралтару відмовилася виконувати рішення суду США щодо затримання судна. (19.08.2019)

Зокрема керівник Державного департаменту США вказав на те, що отримані від продажу нафти Іраном кошти підуть на фінансування іранського Корпусу вартових ісламської революції. Ця організації визнана в США терористичним угрупованням. Її підрозділи "сіяли терор та руйнування, а також вбивали американців скрізь у світі", переконаний Помпео.

Експортуючи нафту, Корпус вартових ісламської революції матиме ще більше коштів, щоб і надалі вести свою терористичну кампанію, вважає Помпео. "Це те, чому ми намагаємося запобігти", - наголосив він.

Як повідомлялося, 18 серпня іранський супертанкер залишив Гібралтар та взяв курс убік Греції. Причиною затримки танкера, що раніше ходив під панамським прапором і назвою Grace 1, стали підозри в тому, що він може доставити іранську нафту до Сирії, проти якої ЄС запровадив санкції.

Раніше влада Гібралтару повідомила, що не виконуватиме рішення американського суду щодо затримання іранського танкера. Причиною відмови, згідно з заявою уряду, є той факт, що американські санкції стосовно Ірану не мають юридичної сили на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, Верховний суд Гібралтару 15 серпня оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку із звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема суд стверджує, що цей супертанкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний урядом США терористичною організацією.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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