Вашингтон посилює тиск на Ер-Ріяд через зникнення саудівського журналіста

Президент США Дональд Трамп в середу, 10 жовтня, повідомив, що провів кілька розмов "на найвищому рівні" з саудівською владою, вимагаючи пояснень щодо долі оглядача американської газети The Washington Post Джамаля Хашкаджі, який зник після відвідування консульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня.

"Ми дуже розчаровані тим, що відбувається. Нам це не подобається, і ми намагаємося докопатися до істини", - заявив американський президент журналістам, цитує агентство AFP. Згодом в інтерв'ю програмі Fox News at Night Трамп зазначив, що "було б зовсім недобре", якби виявилося, що Ер-Ріяд причетний до цього інциденту.

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що за минулі два дні з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом з цього приводу поспілкувалися також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, держсекретар Майкл Помпео, а також радник і зять американського президента Джаред Кушнер. Саудівська Аравія є одним з найближчих союзників Вашингтона в регіоні та, зокрема, великим покупцем американського озброєння.

Газета The Washington Post з посиланням на власні джерела в американському уряді повідомила, що операцію проти Хашкаджі замовив сам наслідний принц Мохаммед бін Салман. За даними видання, саудівськи чиновники виманили журналіста зі штату Вірджинія, де він проживав, і затримали його. Своєю чергою Ер-Ріяд наполягає, що Хашкаджі залишив будівлю консульства і називає заяви про його вбивство "безпідставними".

Тим часом міжнародна неурядова організація Code Pink провела 10 жовтня акцію перед посольством Саудівської Аравії у Вашингтоні. Присутні тримали плакати з написами: "Де Джамаль Хашкаджі?" та "Хашкаджі: Ще одна жертва саудівського насильства".

Своєю чергою група з 22 американських сенаторів опублікувала послання, в якому зазначила, що вивчає можливості застосування "Глобального акту Магнітського про підзвітність у сфері прав людини" в ситуації зі зникненням репортера. Під дію закону і пов'язаних з ним санкцій підпадають громадяни іноземних держав, відповідальні за порушення принципів верховенства права.

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона згодом сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста. Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що Хашкаджі могли вбити в генконсульстві. За дві години після того, як він зайшов в будівлю, звідти виїхали шість автомобілів, в тому числі два чорних фургони з дипломатичними номерами. Поліція Туреччини підозрює, що в них могли вивезти журналіста або його тіло.