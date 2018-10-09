 Вашингтон посилює тиск на Ер-Ріяд через зникнення саудівського журналіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вашингтон посилює тиск на Ер-Ріяд через зникнення саудівського журналіста

Дональд Трамп, його радники і держсекретар США вимагають від саудівської влади пояснень щодо долі оглядача The Washington Post, який на початку жовтня зник у посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зник на початку жовтня

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зник на початку жовтня

Президент США Дональд Трамп в середу, 10 жовтня, повідомив, що провів кілька розмов "на найвищому рівні" з саудівською владою, вимагаючи пояснень щодо долі оглядача американської газети The Washington Post Джамаля Хашкаджі, який зник після відвідування консульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня.

"Ми дуже розчаровані тим, що відбувається. Нам це не подобається, і ми намагаємося докопатися до істини", - заявив американський президент журналістам, цитує агентство AFP. Згодом в інтерв'ю програмі Fox News at Night Трамп зазначив, що "було б зовсім недобре", якби виявилося, що Ер-Ріяд причетний до цього інциденту.

Речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що за минулі два дні з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом з цього приводу поспілкувалися також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, держсекретар Майкл Помпео, а також радник і зять американського президента Джаред Кушнер. Саудівська Аравія є одним з найближчих союзників Вашингтона в регіоні та, зокрема, великим покупцем американського озброєння.  

Газета The Washington Post з посиланням на власні джерела в американському уряді повідомила, що операцію проти Хашкаджі замовив сам наслідний принц Мохаммед бін Салман. За даними видання, саудівськи чиновники виманили журналіста зі штату Вірджинія, де він проживав, і затримали його. Своєю чергою Ер-Ріяд наполягає, що Хашкаджі залишив будівлю консульства і називає заяви про його вбивство "безпідставними".

Тим часом міжнародна неурядова організація Code Pink провела 10 жовтня акцію перед посольством Саудівської Аравії у Вашингтоні. Присутні тримали плакати з написами: "Де Джамаль Хашкаджі?" та "Хашкаджі: Ще одна жертва саудівського насильства".

Своєю чергою група з 22 американських сенаторів опублікувала послання, в якому зазначила, що вивчає можливості застосування "Глобального акту Магнітського про підзвітність у сфері прав людини" в ситуації зі зникненням репортера. Під дію закону і пов'язаних з ним санкцій підпадають громадяни іноземних держав, відповідальні за порушення принципів верховенства права.

DW.COM

Державний секретар США Майк Помпео закликав Саудівську Аравію до детального розслідування зникнення опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі. (09.10.2018)

Саудівська Аравія дала турецькій владі, яка проводить розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі. (09.10.2018)

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацює з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона згодом сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста. Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що Хашкаджі могли вбити в генконсульстві. За дві години після того, як він зайшов в будівлю, звідти виїхали шість автомобілів, в тому числі два чорних фургони з дипломатичними номерами. Поліція Туреччини підозрює, що в них могли вивезти журналіста або його тіло.

Дивитись відео 00:47
Now live
00:47 хв

Які регіони світу найнебезпечніші для журналістів (19.12.2016)

Аудіо й відео до теми

Які регіони світу найнебезпечніші для журналістів (19.12.2016)  

Також за темою

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі 09.10.2018

Саудівська Аравія дала турецькій владі, яка проводить розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі.

Dschamal Chaschukdschi

Туреччина розслідує зникнення журналіста у консульстві Саудівської Аравії 07.10.2018

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі і зник. Поліція підозрює, що його вбили, пишуть ЗМІ.

Türkei Botschaft von Saudi-Arabien in Istanbul | Protest für Freilassung von Jamal Khashoggi

Туреччина хоче обшукати консульство Саудівської Аравії, де зник журналіст - ЗМІ 08.10.2018

МЗС Туреччини викликало посла Саудівської Аравії та заявило йому про вимогу співпраці у розслідуванні зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі.

Реклама

Докладно

Plakat Krim ist Russland Archiv 2014 Moskau (Reuters/A. Bainozarov)

Порушення прав людини в Криму

Жертвами переслідувань з боку окупаційної влади дедалі частіше стають жінки. 

Торговельна війна між США та КНР

СОТ застерігає від наслідків торгової війни між США та КНР

Масштабне торговельне протистояння між США та КНР може спричинити різке падіння обсягів світової торгівлі, кажуть у СОТ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  