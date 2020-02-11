 Вашингтон заявив про прорив у переговорах з талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Вашингтон заявив про прорив у переговорах з талібами

Держсекретар США Майк Помпео, який прибув до Мюнхена для участі у міжнародній безпековій конференції, наголосив однак, що "самої мети" у переговорах з радикальним рухом "Талібан" щодо Афганістану ще не досягнуто.

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що самої мети у цих переговорах ще не досягнуто

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що "самої мети" у цих переговорах ще не досягнуто

США досягнули "важливого прориву" у переговорах з радикальним ісламістським рухом "Талібан", заявив держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 14 лютого. Він однак наголосив, що "мети ще не досягнуто", але насильство має суттєво скоротитись.

Між тим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю iHeart Radio уточнив, що "за кілька тижнів стане зрозуміло, чи можна досягнути результату (у переговорах. - Ред.)", повідомляє Reuters.

Міністр оборони США Марк Еспер уточнив, що на цих переговорах представники Сполучених Штатів і талібів домовлялися про зменшення кількості обстрілів протягом семи днів. На думку американської сторони, це стане перевіркою на можливість укладення мирної угоди.

На даний час таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До цього часу вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. 

Нагадаємо, США і таліби вели переговори протягом кількох місяців у 2019 році. За їхніми підсумками був узгоджений проєкт мирного договору, що передбачав припинення вогню, виведення з Афганістану іноземних військ і початок загальних міжафганских переговорів про мир.

Однак, після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені, але у грудні знову відновились.

За даними ООН, тільки з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.  

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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