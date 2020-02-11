Вашингтон заявив про прорив у переговорах з талібами

США досягнули "важливого прориву" у переговорах з радикальним ісламістським рухом "Талібан", заявив держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 14 лютого. Він однак наголосив, що "мети ще не досягнуто", але насильство має суттєво скоротитись.

Між тим президент США Дональд Трамп в інтерв'ю iHeart Radio уточнив, що "за кілька тижнів стане зрозуміло, чи можна досягнути результату (у переговорах. - Ред.)", повідомляє Reuters.

Міністр оборони США Марк Еспер уточнив, що на цих переговорах представники Сполучених Штатів і талібів домовлялися про зменшення кількості обстрілів протягом семи днів. На думку американської сторони, це стане перевіркою на можливість укладення мирної угоди.

На даний час таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До цього часу вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США.

Нагадаємо, США і таліби вели переговори протягом кількох місяців у 2019 році. За їхніми підсумками був узгоджений проєкт мирного договору, що передбачав припинення вогню, виведення з Афганістану іноземних військ і початок загальних міжафганских переговорів про мир.

Однак, після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені, але у грудні знову відновились.

За даними ООН, тільки з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.