 Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

На тлі посилення напруженості між США та Іраном Вашингтон запровадив санкції проти іранського міністра закордонних справ Джавада Заріфа. Про це у середу, 31 липня, повідомило міністерство фінансів США. Заріф реалізує "безрозсудну" політику духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та є "найважливішим речником режиму у світі", зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучін. За його словами, водночас іранський режим забороняє своїм громадянам доступ до соціальних медіа, а Заріф поширює пропаганду і дезінформацію режиму по всьому світу. Раніше у червні Вашингтон запровадив санкції також проти духовного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Американські санкції передбачають заморожування усіх активів іранського міністра в США. Окрім того, американським громадянам заборонено вести з ним бізнес.

Своєю чергою, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що Іран як держава підтримує тероризм і є чимось зразок "центрального банку для терористів". США продовжуватимуть політику тиску на Тегеран, повідомляють урядові джерела у Вашингтоні.

Радше символічні санкції

У відповідь на запроваджені проти нього санкції Джавад Заріф зазначив, що заходи не матимуть на нього особливого впливу. "Це не впливає на мене чи мою родину, оскільки я не маю власності чи інтересів поза межами Ірану", - написав він у Twitter. "Дякую, що ви вважаєте мене такою великою загрозою для вашого порядку денного", - додав він.

Те, що запроваджені заходи є значною мірою символічними, підтверджує і той факт, що Зарфі і надалі зможе відвідувати штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, повідомляє агенція AP.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном загострились після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди, укладеної у 2015 році. Ця угода, укладена між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану. 

7 липня 2019 року Тегеран заявив про початок збагачення урану вище безпечного рівня в 3,67 відсотка, який зазначено в ядерній угоді. Іран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.

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