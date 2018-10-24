 Вашингтон закликав припинити війну у Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Вашингтон закликав припинити війну у Ємені

Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони припинити бойові дії та взаємне бомбардування в Ємені. У листопаді під егідою ООН мають початися консультації з цього питання.

Майк Помпео закликав до припинення бойових дій в Ємені

Майк Помпео закликав до припинення бойових дій в Ємені

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 30 жовтня, закликав до припинення бойових дій в Ємені та заявив, що консультації під керівництвом ООН щодо припинення кровопролиття в цій країні мають розпочатися в листопаді. У заяві Помпео йдеться, що повстанці-хусити повинні припинити завдавати ракетних ударів та атак з безпілотників по Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам. Помпео зазначив, що "згодом" коаліція під керівництвом Саудівської Аравії повинна припинити повітряні удари по всіх населених пунктах Ємену.

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Помпео закликав до проведення "предметних консультацій" під егідою ООН у третій країні у листопаді, щоб "обговорити основні питання конфлікту, демілітаризацію кордонів та концентрацію всієї великої зброї під міжнародним спостереженням". Держсекретар США заявив, що припинення бойових дій та відновлення політичної ситуації у країні допоможе полегшити гуманітарну кризу.

Війна в Ємені точиться між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.

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