 Ватикан засудив злочини священиків-педофілів у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ватикан засудив злочини священиків-педофілів у США

Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані.

Папа Римський Франциск висловив співчуття жертвам священиків-педофілів в США

Папа Римський Франциск висловив співчуття жертвам священиків-педофілів в США

Ватикан відчуває "сором та скорботу" через педофільський скандал з католицькими священиками в США. Днями велике журі оприлюднило звіт, в якому йдеться, що протягом понад 70 років більше тисячі дітей в шести єпархіях штату Пенсильванія зазнали сексуального насильства з боку понад 300 католицьких священиків.

У письмовій заяві, оприлюдненій Ватиканом у четвер, 16 серпня, йдеться, що Папа Римський Франциск хоче викорінити "цей трагічний жах". "Є два слова, які можуть виразити почуття, викликані цими жахливими злочинами: сором і скорбота", - йдеться у заяві.

Ватикан також запевнив, що Папа Римський виступає на боці жертв. "Жертви повинні знати, що Папа на їхньому боці…Ті, хто постраждав, є його пріоритетом, і церква хоче послухати їх, щоб викорінити цей трагічний жах, який руйнує життя невинних", - йдеться у заяві Ватикану.

Окрім того, Ватикан заявив, що злочинці мають понести покарання за свої діяння. "Церква повинна винести тяжкі уроки зі свого минулого, повинна бути підзвітність як для зловмисників, так і для тих, хто допустив такі зловживання" - йдеться у заяві.

DW.COM

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату. (15.08.2018)

У рамках більш ніж дворічного слідства затримано близько 900 підозрюваних у педофілії та виробництві й поширенні дитячої порнографії. Слідчі також виявили майже 300 жертв педофілів. (06.05.2017)

Велике журі напередодні повідомило, що число постраждалих від дій священиків дітей може бути набагато більшим, оскільки частина документів втрачена, а жертви в більшості випадків побоювалися розголосу. За словами генерального прокурора Пенсильванії, було виявлено, що випадки педофілії намагалися покривати високопоставлені представники церкви в цьому штаті, а також на рівні Ватикану.

У доповіді наведено імена сотні священиків, але деякі з них були вилучені через заяви про те, що оприлюднення цієї інформації порушує їхні конституційні права. Прокурори встановили, що в багатьох випадках час висування звинувачень вже сплив через термін давності. Понад 100 священиків вже померли, багато з них також вийшли на пенсію або були звільнені. Звинувачують двох священиків щодо випадків, які мали місце упродовж останніх десяти років, один зі священиків визнав себе винним.

Дивитись відео 01:02
Now live
01:02 хв

Понтифік попросив прощення у знедолених (11.11.2016)

Аудіо й відео до теми

Понтифік попросив прощення у знедолених (11.11.2016)  

Також за темою

Symbolbild Kindesmissbrauch katholische Kirche

У США католицьких священиків підозрюють у сексуальному насильстві над понад тисячею дітей 15.08.2018

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату.

Докладно

Остання зустріч Анґели Меркель та Володимира Путіна відбулася в травні 2018 в Сочі

Зустріч Меркель з Путіним: на що чекати?

Україна, Сирія та "Північний потік-2" - це питання порядку денного зустрічі канцлерки ФРН та президента РФ у Мезебергу. 

Türkei 1. Jahrestag nach Putschversuch Präsident Erdogan (Reuters/U. Bektas)

Ердоган став головною загрозою для економіки Туреччини

Криза в Туреччині показує, як авторитарний лідер може перекреслити досягнення свого правління, вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  