Василь Ломаченко блискуче нокаутував Ентоні Кроллу

Український боксер Василь Ломаченко у ніч на суботу, 13 квітня, захистив свої титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями боксерських організацій WBA та WBO, нокаутувавши британця Ентоні Кроллу у четвертому раунді.
Поєдинок Ломаченка з Кроллою відбувся у у спортивному комплексі Staples Center у Лос-Анджелесі. Бій відбувався за цілковитого домінування українця. Вже наприкінці третього раунду Ломаченко затиснув Кроллу у куті рингу та завдав йому великої кількості ударів. Після цього рефері відкрив рахунок, зарахувавши Кроллі нокдаун.
Бій був достроково завершено на початку наступного, четвертого раунду. Після блискуче проведеної атаки з боку Ломаченка Кролла опинився у глибокому нокауті і вже не зміг підвестися з помосту рингу.
Цей бій був для Ломаченка першим захистом титулу чемпіона світу за версією WBO та другим захистом титулу чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі. Нагадаємо, у грудні 2018 року Василь Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі після перемоги над Хосе Педрасою Гонсалесом.
Раніше, у червні 2014 року, боксер завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кілограма), а в червні 2015 року завоював титул WBO у ваговій категорії до 59 кілограмів.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Жодних подальших спортивних цілей
Він поклав край дискусіям про подальшу боротьбу за титул чемпіона світу. 41-річний боксер оголосив про закінчення своєї кар'єри. "Як аматор і як професіонал я досягнув усього", - сказав Кличко.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Двоє братів, двоє чемпіонів світу
Чотири пояси чемпіона світу за різними версіями належали Володимирові Кличку. Його старший брат Віталій (праворуч), сам - колишній чемпіон світу, регулярно піклується про нього на ринзі.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Сталевий молот
Обидва брати Клички - справжні експерти в тому, щоб відправити суперника в нокаут. Обидва мають і "наукові ступені". Віталія називають "Доктор Залізний кулак", а Володимира - "Доктор Сталевий молот".
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Володимир Кличко прощається з рингом
Гра в шахи з майстром
Брати є також затятими гравцями в шахи. 2001 року Клички взяли участь в одночасному груповому турнірі у Лейпцизі з Гаррі Каспаровим (праворуч) з нагоди 50-річчя колишньгго шахового гросмейстера з Росії.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Золото в Атланті
Злет Володимира Кличка відбувся на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Як перший білошкірий боксер за три десятиліття він виграв золото у категорії супертяжковаговиків. Того ж року Кличко перейшов у професійну лігу.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Чотири рази на підлозі
У жовтні 2000 року Володимир Кличко у Кельні здобув свій перший пояс чемпіона світу завдяки перемозі за очками у поєдинку з Крісом Бердом зі США. 2003 року він мусив його віддати. Кличко (праворуч) у Гановері у бою з південноафриканцем Коррі Сандерсом чотири рази опинявся на підлозі та програв у другому раунді через технічний нокаут.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Знову нокаут
Так само і під час свого наступного бою за титул чемпіона світу Кличко падав. У поєдинку проти американця Леймона Брюстера у Лас-Вегасі він програв через технічний нокаут у п'ятому раунді, після чого в американських ЗМІ його почали називати "слабаком".
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Володимир Кличко прощається з рингом
Тренер-легенда
2004 року Володимир Кличко змінив тренера. Замість Фріца Здунека (Fritz Sdunek) з німецького Boxstall Universum його наставником став Емануель Стюард (праворуч). Американець до того тренував таких зірок боксу, як Тоні Такер, Томас Гернс і Леннокс Льюїс. Стюард помер 2012 року у 68-річному віці.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Дежавю
У квітні 2006 року Кличко знову зміг назвати себе чемпіоном світу. У Мангеймі він переміг того самого суперника, що і під час свого першого тріумфу як чемпіона світу у 2000 році. Після сьомого раунду Крісові Берду довелося попрощатися з чемпіонським поясом.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Жорсткий удар
Суперникам Кличка на ринзі не позаздриш. Так, 2014 року Кубрат Пулев (ліворуч) у поєдинку за пояс чемпіона світу у Гамбурзі одержав сильний удар. Після п'яти раундів бій завершився нокаутом. Загалом Володимир Кличко понад дев'ять років поспіль залишався чемпіоном світу.
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Володимир Кличко прощається з рингом
На Майдані
Під час протестів на Майдані наприкінці 2013 року брати Клички відкрито заявили про свою політичну позицію. З тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле (ліворуч) Володимир Кличко відвідав опозииціонерів на Майдані Незалежності у Києві.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Несподівана поразка
Його перша поразка після дев'яти років стала абсолютною несподіванкою. Наприкінці 2015 року Кличко втратив у бою в Дюссельдорфі свій чемпіонський пояс після поразки за очками проти британця "жахливого слона" Тайсона Ф'юрі (ліворуч).
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Володимир Кличко прощається з рингом
"Половинка" Хайден
Підтримку Кличко отримував від своєї подруги Хайден Пенет'єрі. Американська акторка народила йому доньку, якій нині два з половиною роки. Його перший шлюб розпався 1998 року, протримався лише два роки.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Тричі на підлозі
У травні 2017 року Кличко знову перегортає сторінку в історії боксу. У Лондоні він проводить видовищний бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Тричі падав на підлогу Кличко, один раз - Джошуа.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Овації для того, хто програв
В одинадцятому раунді суддя припинив бій через технічний нокаут. Світ боксу аплодував не лише переможцю Джошуа, а й Володимирові Кличку, котрий програв.
Автор: Штефан Нестлер, Наталя Неділько
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Мухаммед Алі у фотографіях
Велична особистість
З 15 серпня до 10 жовтня 2015 року галерея Camera Work у Берліні проводила виставку фотографій, на котрих втілені найвиразніші образи боксера, який сам себе називав "найвеличнішим". Цей портрет зроблений 1966-го року в Чикаго одним з улюблених фотографів Алі - німцем Томасом Гепкером.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Муки Мухаммеда
Цей знімок, зроблений у 1967 році Карлом Фішером, став обкладинкою американського журналу Esquire. Він базується на уявленнях в італійському живопису епохи Ренесансу про муки Святого Себастьяна. Коли війна у В'єтнамі була в самому розпалі, Алі відмовився від військової служби. "Ніхто з В'єнтконгу не назвав мене "нігером", - заявив він, чим викликав ненависть багатьох білих американців.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Ліверпульську четвірку - одним ударом
У 1964 році шотландець Гаррі Бенсон сфотогравував Кассіуса Марцелуса Клея, як тоді ще звали Алі, під час зустрічі з гуртом Beatles у Маямі. Ще на початку його кар'єри було зрозуміло, що Алі - набагато більша зірка, ніж просто спортсмен. Він став улюбленцем поп-культури. На цьому знімку Алі удаваним ударом "збиває з ніг" ліверпульську четвірку.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Лютий молодий чемпіон
А це - фрагмент чи не найвідомішого знімка Алі на ринзі. Під час свого другого бою з Сонні Лістоном у 1965 році в американському містечку Левістон 23-річний новоспечений чемпіон світу тільки що відправив у нокаут уже екс-чемпіона. Ніл Лейфер виявився тим везучим фотографом, який опинився в потрібному місці і в потрібний час - щоб упіймати весь шквал емоцій Алі під час бою.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Людина віри
Кассіус Клей змінив ім'я на Мухаммеда Алі після того, як у 1965 році прийняв іслам. У пізні 1960-ті Алі став одним з найвідоміших прихильників руху "Нація Ісламу", керованого тоді радикальним борцем за права чорношкірих Малькольмом Іксом, і часто виступав з публічними промовами про релігію. На цій світлині німецького фотомайстра Томаса Гепкера Алі молиться перед боєм у 1966 році.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Природжений артист
Алі не втрачав можливості поспілкуватись з масами, і фанати супроводжували його навіть на тренуваннях. На цій фотографії Петера Ангело Сімона 1974 року боксер стрибає перед ними на скакалці. Того ж року Алі переміг доти непереможного олімпійського чемпіона Джорджа Формана - і знову здобув титул чемпіона світу. Цей бій, який Алі назвав "розбірка в джунглях", є чи не найвідомішим в історії боксу.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Важковаговик у стилі вишуканого денді
Сам себе Алі часто описував дещо феміністичним прикметником "милий" (pretty). І при цьому завжди наголошував, що на відміну від більшості боксерів, його обличчя практично не має слідів від боїв. Це кокетування і бажання подобатись часто було награним, хоча для самозакоханого Алі його вигляд і образ були дуже важливі. На цій світлині Томас Гепкер закарбував спортсмена в парикмахера в Чикаго.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Піт за кулісами
Особливо на початку кар'єри Алі показував, з якою дитячою легкістю він боксує. Насправді ж за цим ховалась важка праця - тривалі виснажливі тренування. Ця світлина Томаса Гепкера, зроблена у 1966 році у Чикаго, звертає увагу глядача на те, скільки часу проводив Алі у спортзалі для того, щоб одного разу дістатись на вершину світового боксу.
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Мухаммед Алі у фотографіях
Майстер роботи з медіа
Виставка Muhammad Ali засвідчила, що Алі зарекомендував себе не лише як об'єкт фотоуваги, але й як цілком вдалий медіа-суб'єкт. Фотографи часто говорили про те, як просто було з ним працювати, оскільки Алі був дуже чутливим до медіа. Ця світлина Томаса Гепкера портретує не лише самого Алі, а й його професійне відчуття фотокамери.
Автор: Джефферсон Чейз, Наталя Мехед