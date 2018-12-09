 Василь Ломаченко блискуче нокаутував Ентоні Кроллу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Василь Ломаченко блискуче нокаутував Ентоні Кроллу

Український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу та захистив свої титули чемпіона світу за версіями боксерських організацій WBA та WBO.

Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу

Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу

Український боксер Василь Ломаченко у ніч на суботу, 13 квітня, захистив свої титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями боксерських організацій WBA та WBO, нокаутувавши британця Ентоні Кроллу у четвертому раунді.

Поєдинок Ломаченка з Кроллою відбувся у у спортивному комплексі Staples Center у Лос-Анджелесі. Бій відбувався за цілковитого домінування українця. Вже наприкінці третього раунду Ломаченко затиснув Кроллу у куті рингу та завдав йому великої кількості ударів. Після цього рефері відкрив рахунок, зарахувавши Кроллі нокдаун.

Бій був достроково завершено на початку наступного, четвертого раунду. Після блискуче проведеної атаки з боку Ломаченка Кролла опинився у глибокому нокауті і вже не зміг підвестися з помосту рингу.

DW.COM

Василь Ломаченко переміг кубинця Гільємро Рігондо. Після шостого раунду Рігондо поскаржився на травму зап'ястка. (10.12.2017)

Цей бій був для Ломаченка першим захистом титулу чемпіона світу за версією WBO та другим захистом титулу чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі. Нагадаємо, у грудні 2018 року Василь Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі після перемоги над Хосе Педрасою Гонсалесом.

Раніше, у червні 2014 року, боксер завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі (до 57,2 кілограма), а в червні 2015 року завоював титул WBO у ваговій категорії до 59 кілограмів.

  • Боксер Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Жодних подальших спортивних цілей

    Він поклав край дискусіям про подальшу боротьбу за титул чемпіона світу. 41-річний боксер оголосив про закінчення своєї кар'єри. "Як аматор і як професіонал я досягнув усього", - сказав Кличко.

  • Віталій Кличко і Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Двоє братів, двоє чемпіонів світу

    Чотири пояси чемпіона світу за різними версіями належали Володимирові Кличку. Його старший брат Віталій (праворуч), сам - колишній чемпіон світу, регулярно піклується про нього на ринзі.

  • Кличко на ринзі під час поєдинку в Лондоні (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Сталевий молот

    Обидва брати Клички - справжні експерти в тому, щоб відправити суперника в нокаут. Обидва мають і "наукові ступені". Віталія називають "Доктор Залізний кулак", а Володимира - "Доктор Сталевий молот".

  • Гаррі Каспаров грає в шахи на своєму 50-річчі

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Гра в шахи з майстром

    Брати є також затятими гравцями в шахи. 2001 року Клички взяли участь в одночасному груповому турнірі у Лейпцизі з Гаррі Каспаровим (праворуч) з нагоди 50-річчя колишньгго шахового гросмейстера з Росії.

  • Кличко на Олімпіаді 1996 року

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Золото в Атланті

    Злет Володимира Кличка відбувся на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Як перший білошкірий боксер за три десятиліття він виграв золото у категорії супертяжковаговиків. Того ж року Кличко перейшов у професійну лігу.

  • Бій Кличка проти Сандерса (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Чотири рази на підлозі

    У жовтні 2000 року Володимир Кличко у Кельні здобув свій перший пояс чемпіона світу завдяки перемозі за очками у поєдинку з Крісом Бердом зі США. 2003 року він мусив його віддати. Кличко (праворуч) у Гановері у бою з південноафриканцем Коррі Сандерсом чотири рази опинявся на підлозі та програв у другому раунді через технічний нокаут.

  • Кличко на ринзі (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Знову нокаут

    Так само і під час свого наступного бою за титул чемпіона світу Кличко падав. У поєдинку проти американця Леймона Брюстера у Лас-Вегасі він програв через технічний нокаут у п'ятому раунді, після чого в американських ЗМІ його почали називати "слабаком".

  • Володимир Кличко і його тренер Емануель Стюард

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Тренер-легенда

    2004 року Володимир Кличко змінив тренера. Замість Фріца Здунека (Fritz Sdunek) з німецького Boxstall Universum його наставником став Емануель Стюард (праворуч). Американець до того тренував таких зірок боксу, як Тоні Такер, Томас Гернс і Леннокс Льюїс. Стюард помер 2012 року у 68-річному віці.

  • Володимир Кличко і Кріс Берд

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Дежавю

    У квітні 2006 року Кличко знову зміг назвати себе чемпіоном світу. У Мангеймі він переміг того самого суперника, що і під час свого першого тріумфу як чемпіона світу у 2000 році. Після сьомого раунду Крісові Берду довелося попрощатися з чемпіонським поясом.

  • Володимир Кличко на ринзі

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Жорсткий удар

    Суперникам Кличка на ринзі не позаздриш. Так, 2014 року Кубрат Пулев (ліворуч) у поєдинку за пояс чемпіона світу у Гамбурзі одержав сильний удар. Після п'яти раундів бій завершився нокаутом. Загалом Володимир Кличко понад дев'ять років поспіль залишався чемпіоном світу.

  • Ґідо Вестервелле та Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    На Майдані

    Під час протестів на Майдані наприкінці 2013 року брати Клички відкрито заявили про свою політичну позицію. З тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле (ліворуч) Володимир Кличко відвідав опозииціонерів на Майдані Незалежності у Києві.

  • Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Несподівана поразка

    Його перша поразка після дев'яти років стала абсолютною несподіванкою. Наприкінці 2015 року Кличко втратив у бою в Дюссельдорфі свій чемпіонський пояс після поразки за очками проти британця "жахливого слона" Тайсона Ф'юрі (ліворуч).

  • Володимир і Хайден

    Володимир Кличко прощається з рингом

    "Половинка" Хайден

    Підтримку Кличко отримував від своєї подруги Хайден Пенет'єрі. Американська акторка народила йому доньку, якій нині два з половиною роки. Його перший шлюб розпався 1998 року, протримався лише два роки.

  • Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Тричі на підлозі

    У травні 2017 року Кличко знову перегортає сторінку в історії боксу. У Лондоні він проводить видовищний бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Тричі падав на підлогу Кличко, один раз - Джошуа.

  • Бій Кличка проти Джошуа

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Овації для того, хто програв

    В одинадцятому раунді суддя припинив бій через технічний нокаут. Світ боксу аплодував не лише переможцю Джошуа, а й Володимирові Кличку, котрий програв.

    Автор: Штефан Нестлер, Наталя Неділько


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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Велична особистість

    З 15 серпня до 10 жовтня 2015 року галерея Camera Work у Берліні проводила виставку фотографій, на котрих втілені найвиразніші образи боксера, який сам себе називав "найвеличнішим". Цей портрет зроблений 1966-го року в Чикаго одним з улюблених фотографів Алі - німцем Томасом Гепкером.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Муки Мухаммеда

    Цей знімок, зроблений у 1967 році Карлом Фішером, став обкладинкою американського журналу Esquire. Він базується на уявленнях в італійському живопису епохи Ренесансу про муки Святого Себастьяна. Коли війна у В'єтнамі була в самому розпалі, Алі відмовився від військової служби. "Ніхто з В'єнтконгу не назвав мене "нігером", - заявив він, чим викликав ненависть багатьох білих американців.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Ліверпульську четвірку - одним ударом

    У 1964 році шотландець Гаррі Бенсон сфотогравував Кассіуса Марцелуса Клея, як тоді ще звали Алі, під час зустрічі з гуртом Beatles у Маямі. Ще на початку його кар'єри було зрозуміло, що Алі - набагато більша зірка, ніж просто спортсмен. Він став улюбленцем поп-культури. На цьому знімку Алі удаваним ударом "збиває з ніг" ліверпульську четвірку.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Лютий молодий чемпіон

    А це - фрагмент чи не найвідомішого знімка Алі на ринзі. Під час свого другого бою з Сонні Лістоном у 1965 році в американському містечку Левістон 23-річний новоспечений чемпіон світу тільки що відправив у нокаут уже екс-чемпіона. Ніл Лейфер виявився тим везучим фотографом, який опинився в потрібному місці і в потрібний час - щоб упіймати весь шквал емоцій Алі під час бою.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Людина віри

    Кассіус Клей змінив ім'я на Мухаммеда Алі після того, як у 1965 році прийняв іслам. У пізні 1960-ті Алі став одним з найвідоміших прихильників руху "Нація Ісламу", керованого тоді радикальним борцем за права чорношкірих Малькольмом Іксом, і часто виступав з публічними промовами про релігію. На цій світлині німецького фотомайстра Томаса Гепкера Алі молиться перед боєм у 1966 році.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Природжений артист

    Алі не втрачав можливості поспілкуватись з масами, і фанати супроводжували його навіть на тренуваннях. На цій фотографії Петера Ангело Сімона 1974 року боксер стрибає перед ними на скакалці. Того ж року Алі переміг доти непереможного олімпійського чемпіона Джорджа Формана - і знову здобув титул чемпіона світу. Цей бій, який Алі назвав "розбірка в джунглях", є чи не найвідомішим в історії боксу.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Важковаговик у стилі вишуканого денді

    Сам себе Алі часто описував дещо феміністичним прикметником "милий" (pretty). І при цьому завжди наголошував, що на відміну від більшості боксерів, його обличчя практично не має слідів від боїв. Це кокетування і бажання подобатись часто було награним, хоча для самозакоханого Алі його вигляд і образ були дуже важливі. На цій світлині Томас Гепкер закарбував спортсмена в парикмахера в Чикаго.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Піт за кулісами

    Особливо на початку кар'єри Алі показував, з якою дитячою легкістю він боксує. Насправді ж за цим ховалась важка праця - тривалі виснажливі тренування. Ця світлина Томаса Гепкера, зроблена у 1966 році у Чикаго, звертає увагу глядача на те, скільки часу проводив Алі у спортзалі для того, щоб одного разу дістатись на вершину світового боксу.

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    Мухаммед Алі у фотографіях

    Майстер роботи з медіа

    Виставка Muhammad Ali засвідчила, що Алі зарекомендував себе не лише як об'єкт фотоуваги, але й як цілком вдалий медіа-суб'єкт. Фотографи часто говорили про те, як просто було з ним працювати, оскільки Алі був дуже чутливим до медіа. Ця світлина Томаса Гепкера портретує не лише самого Алі, а й його професійне відчуття фотокамери.

    Автор: Джефферсон Чейз, Наталя Мехед


DW.COM

Володимир Кличко прощається з рингом

Український професійний боксер Володимир Кличко прощається з великим спортом. Його кар'єра мала багато злетів, але також були і падіння. Фоторепортаж DW. (03.08.2017)  

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