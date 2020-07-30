Варшава розраховує підписати угоду про посилення військової присутності США

Варшава і Вашингтон незабаром підпишуть угоду про посилення військової присутності США в Польщі, заявив у п'ятницю, 31 липня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, угода стосуватиметься дислокації додатково щонайменше тисячі військовослужбовців та стане реалізацією декларацію, підписаної минулого року президентами США та Польщі Дональдом Трампом та Анджеєм Дудою, повідомляє інформагентство dpa.

Як зауважив Блащак, переговори щодо Угоди про посилене оборонне співробітництво між Польщею та США завершені. За його словами, зараз узгоджують останні деталі і вже "незабаром" угода буде підписана.

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Водночас міністр не уточнив, чи пов'язане збільшення чисельності американських військових у Польщі із планом США щодо скорочення своєї військової присутності в Німеччині.

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"Це - не наша справа визначати, звідки прибудуть ці військові. Це - рішення США (...) Ця кількість - щонайменше тисяча солдатів - вказана в декларації, підписаній президентами США та Польщі минулого року", - зазначив Блащак в інтерв'ю радіостанції Jedynka.

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Нагадаємо, 29 липня міністр оборони США Марк Еспер заявив, що США виведуть 11900 військовослужбовців з Німеччини. Близько 6400 американських військових відправлять назад у США, а ще 5600 мають перекинути в інші країни-члени НАТО, як-от Італію і Бельгію, а також - за умови укладення відповідних домовленостей - до Польщі та країн Балтії.

Це рішення найбільше зачепить американську військову базу у Штутгарті у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Військові повинні будуть її покинути "якнайшвидше", можливо, протягом "тижнів", зазначив Еспер. Американські військові бази розміщені також в інших німецьких федеральних землях - в Рейнланд-Пфальці та Баварії.

15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців у Німеччині до 25 тисяч осіб. Рішення обумовлене тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО, пояснив тоді Трамп. Зараз у Німеччині розміщені близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів Америки. Отже, США виведуть з ФРН навіть більше військ, ніж планувалося спочатку.

План глави Білого дому викликав критику як експертів представлених в німецькому Бундестазі партій, так і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У США низка сенаторів з обох партій запропонували законодавчо обмежити використання бюджетних коштів для виведення частини американських військовослужбовців з ФРН.