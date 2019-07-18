 Варшава заявила про підтримку політики Зеленського щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Варшава заявила про підтримку політики Зеленського щодо Донбасу

Ситуація в Україні буде пріоритетом для Польщі під час її головування у Раді Безпеки ООН, заявив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович. Він виступив також за призначення спецпредставника ООН щодо України.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Варшава підтримує мирні ініціативи України щодо врегулювання конфлікту з Росією, заявив у понеділок, 29 липня, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. "Ми підтримуємо дії президента Володимира Зеленського та його партії. Після виборів у нас є новий імпульс. Президент Зеленський вживає конкретні кроки для відведення військ (...) та обміну військовополоненими", - зазначив Чапутович, повідомляє агенція новин dpa.

Ситуація в Україні буде пріоритетом для польського уряду під час ротаційного головування у Раді Безпеки ООН у серпні поточного року, зазначив міністр. Польща хотіла б призначення спеціального представника ООН щодо конфлікту на Сході України.

Варшава також підтримує розширення "нормандського формату" - переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, в яких беруть участь Україна, Росія, Франція та Німеччина. "З нашої точки зору, "нормандський формат" не приніс задовільних результатів. Росія не дотримується Мінських угод", - зазначив Чапутович. За його словами, можна було б розглянути залучення до переговорів представників США та Великобританії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Путіну провести переговори в Мінську разом з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату". Він зазначив, що хоче обговорити, "чий Крим, кого там немає на Донбасі" та запропонував запросити на зустріч президента США Дональда Трампа, тодішню прем'єрку Великобританії Терезу Мей, канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона.

У відповідь на це Володимир Путін заявив, що готовий обговорити з українською стороною питання розширення "нормандського формату". Однак, за його словами, необхідно узгодити учасників нового формату зустрічі. Переговори "нормандської четвірки" за участі лідерів України, РФ, ФРН та Франції були розпочаті у 2014 році.

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На зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Парижі минулого тижня домовилися про обмін "певної кількості" полонених упродовж місяця, повідомив Вадим Пристайко. (16.07.2019)

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