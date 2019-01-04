Варфоломій закликав патріархів визнати Православну церкву України

Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков визнати Православну церкву України після надання томосу про автокефалію. Про це йдеться в листі Варфоломія, витяги з якого оприлюднено у п'ятницю, 4 січня, на сайті orthodoxia.info.

"Реалізація всіх [наших] зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір надати томос про автокефалію й відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної Православної церкви [України]", - йдеться в листі.

Патріарх закликав ієрархів вивчити деталі його листа й визнати українську церкву. При цьому він наголосив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання в Судний день".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. В Об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підпише томос про автокефалію. 6 січня після божественної літургії на Фанарі цей документ вручать митрополиту ПЦУ Епіфанію. У церемонії вручення томоса візьмуть участь президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Процес об'єднання церков в Україні відбуватиметься мирно, церковні громади самостійно вирішуватимуть, чи долучатися до новоствореної ПЦУ. Про це в інтерв'ю DW заявив митрополит Епіфаній.