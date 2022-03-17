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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентин Сильвестров".
Валентин Сильвестров – український композитор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентин Сильвестров". Валентин Сильвестров є автором восьми симфоній, трьох струнних квартетів, низки вокальних та хорових творів. Він також пише музику для кіно. За стилем творчість Сильвестрова є зразком сучасної, пост-авангардної мелодичної музики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.