На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентин Сильвестров".

Валентин Сильвестров – український композитор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валентин Сильвестров". Валентин Сильвестров є автором восьми симфоній, трьох струнних квартетів, низки вокальних та хорових творів. Він також пише музику для кіно. За стилем творчість Сильвестрова є зразком сучасної, пост-авангардної мелодичної музики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.