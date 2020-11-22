Вакцина AstraZeneca має середню ефективність 70 відсотків

Вакцина від COVID-19 , розроблена британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, в середньому ефективна на 70,4 відсотка. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомили її розробники.

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Результати клінічних випробувань варіювалися від 62 до 90 відсотків залежно від дозування вакцини. Один варіант дозування, за якого спочатку вводили половину дози вакцини, а потім повну дозу з інтервалом в один місяць, показав ефективність у 90 відсотків.

Інший варіант дозування, який передбачає введення двох повних доз з інтервалом у місяць, мав лише 62 відсотки ефективності. Таким чином, комбінований аналіз обох варіантів дозування привів до середньої ефективності у 70 відсотків, йдеться у заяві розробників.

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Вони зазначають, що їхню вакцину можна зберігати, транспортувати та обробляти "в нормальних холодильних умовах" від двох до восьми градусів Цельсія щонайменше протягом шести місяців.

В AstraZeneca заявили, що негайно нададуть дані про свою вакцину урядам різних країн світу та Всесвітній організації охорони здоров'я, щоб пришвидшити доступність вакцин у незаможних країнах.

У фармацевтичній компанії сказали, що збираються створити до трьох мільярдів доз вакцини до її затвердження регуляторами у 2021 році.

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Наразі у випробуваннях вакцини взяли участь більше 23 тисяч дорослих людей. Їхня кількість має зрости до 60 тисяч. Клінічні випробування проводять у США, Японії, Росії, Південній Африці, Кенії та країнах Південної Америки. Подальші випробування заплановані у країнах Європи та Азії.

Як зазначає інформагенція AFP, це значення ефективності є нижчим у порівнянні з вакцинами, розробленими компаніями Pfizer та BioNTech, а також Moderna, які перевищили показник у 90 відсотків.

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