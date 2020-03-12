Вакцина проти коронавірусу: США змагаються за німецьку розробку

Американський президент Дональд Трамп прагнув переманити до США німецьких вчених, які працюють над розробкою вакцини проти нового коронавірусу, або отримати цю вакцину ексклюзивно для Сполучених Штатів. Про це пише у неділю, 15 березня, німецька газета Welt am Sonntag. У відповідній статті видання посилається на свої джерела в уряді ФРН.

Боротьба за вакцину проти коронавірусу

Йдеться про німецьку біотехнологічну фірму CureVac у місті Тюбінген. Згідно з повідомленням, Трамп намагався переманити до США вчених цього підприємства, які працюють над вакциною проти коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19. Також Трамп марно спробував запропонувати компанії високу фінансову нагороду в обмін на ексклюзивне надання результатів роботи фахівців CureVac американському уряду.

Трамп робить все, аби отримати вакцину для США, пише Welt am Sonntag. "Але лише саме для США", - цитує видання одне зі своїх джерел в уряді.

ФРН намагається утримати розробників вакцини

Відповідаючи на запит Welt am Sonntag, в німецькому міністерстві охорони здоров'я зазначили, що уряд ФРН зацікавлений у тому, аби вакцина та ліки проти нового коронавірусу були розроблені йу Німеччині та Європі. "Тому уряд перебуває в інтенсивному спілкуванні з фірмою CureVac", - зазначив речник відомства у коментарі виданню.

Пізніше інформаційне агентство Reuters повідомило, що у міністерстві у відповідь на запит підтвердили достовірність викладеної у статті інформації. "Ми підтверджуємо повідомлення у Welt am Sonntag", - заявила речниця відомства.

Зустріч керівника CureVac з Трампом

У повідомленні на сайті компанії CureVac від 3 березня повідомляється, що голова правління цього підприємства Даніель Менічелла (Daniel Menichella) зустрічався у Вашингтоні з Трампом, віцепрезидентом США Майком Пенсом та представниками американських фармацевтичних компаній.

На цій зустрічі обговорювалася стратегія швидкого створення вакцини проти коронавірусу, що викликає COVID-19, зазначається у повідомленні компанії.

Але вже 11 березня на цьому ж сайті було опубліковано повідомлення, що Менічелла поступається своєю посадою засновнику CureVac Інґмару Герру (Ingmar Hoerr). Про причини його відставки на сайті інформації немає.