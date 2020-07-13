 Вакцина проти коронавірусу: британські науковці заявили про серйозні успіхи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

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Вакцина проти коронавірусу: британські науковці заявили про серйозні успіхи

Тестування вакцини, що розробляється в Оксфорді, показало, що вона безпечна, викликає мало побічних ефектів та викликає імунну відповідь.

Лабораторія університету Оксфорда

Лабораторія університету Оксфорда

Вакцина проти коронавірусу, що розробляється Оксфордським університетом разом з фармацевтичною компанією AstraZeneca, за попередніми даними, є безпечною і викликає імунну відповідь в організмі, повідомляють у понеділок, 20 липня, науковці, які беруть участь у розробці вакцини.

Згідно з публікацією в медичному журналі Lancet, випробування проводилися в квітні-травні за участю 1077 здорових дорослих у віці від 18 до 55 років, в результаті чого були отримані позитивні результати. У публікації також повідомляється, що згідно з даними, отриманими в результаті спостереження за однією підгрупою добровольців, яка складалася з 10 учасників, імунна реакція "може бути ще сильнішою після другої дози" вакцини, передає агенція новин dpa.

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"Дослідження на ранній стадії показало, що вакцина безпечна, викликає мало побічних ефектів і сильні імунні реакції", - стверджують науковці з Оксфордського університету.

Ендрю Поллард з Оксфорда, один з провідних учасників дослідження, розказав, що для розробки вакцини використали генетично модифікований вірус застуди, який заражає шимпанзе. Цей вірус ослаблений настільки, що не може викликати хворобу, але ще здатний викликати імунну відповідь в організмі.

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Водночас він попередив, що його команда потребує "додаткових досліджень, перш ніж підтвердити ефективність вакцини проти Sars-CoV-2, а також те, як довго діятиме захист".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав дослідників з успіхами, назвавши їх досягнення "дуже позитивними новинами". Прем'єр нагадав, що, хоча робота над вакциною триває, був "зроблений важливий крок у правильному напрямку", повідомляє "Інтерфакс".

Одночасно з цим, Lancet опублікував матеріал про успіхи ще однієї вакцини - китайської, яка розробляється, в тому числі, за участю китайської компанії CanSino Biologics. У більшості з 603 добровольців, які брали участь у другій фазі тестування препарату в квітні, також зафіксовано вироблення імунної відповіді.

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Британський уряд закупить 90 мільйонів доз

Раніше в понеділок британський уряд повідомив, що він готовий закупити 90 мільйонів доз перспективних вакцин, які розробляються провідними фармацевтичними компаніями з Франції, Німеччини і США. Так, Великобританія замовила 60 мільйонів доз вакцини французької компанії Valneva і 30 мільйонів доз вакцини BNT162, яка розробляється німецькою компанією Biontech спільно з американською компанєю Pfizer. Угода з Valneva також передбачає опціон на покупку 40 мільйонів додаткових доз, у випадку, якщо вакцина буде безпечною і ефективною.

"Полювання на вакцину набуло справді глобальних рис, і ми робимо все можливе, щоб британська громадськість якомога швидше отримала доступ до безпечної та ефективної вакцини проти коронавірусу", - йдеться в заяві британського міністра бізнесу, енергетики та промислової стратегії Алока Шарми. 

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