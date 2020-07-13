Вакцина від коронавірусу: чекати в середині 2021-го?

Експерти в усьому світі працюють над створенням вакцини проти новітнього коронавірусу. У ВООЗ сподіваються на науковий прорив до 2021-го року. Великобританія вже дає привід для таких надій.
Вакцина широкого застосування від новітньої хвороби, спричиненої коронавірусом, на думку головної вченої Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумії Свамінатан, може стати доступною у середині 2021-го року. "На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними", - повідомила Свамінатан в інтерв'ю німецькій інформагенції dpa і додала, що "виходячи з того, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10 відсотків, це означає, що дві-три або навіть більше можуть бути дієвими".
Сумія Свамінатан
Експертка також торкнулася повідомлень про стан імунітету пацієнтів, які вже видужали. Той факт, що з часом антитіла після видужання зникають, явно не обнадіює. Проте це ще не означає, що зникає імунітет, адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається, зокрема існують клітини пам'яті.
90 мільйонів доз для Великобританії
Великобританія, яка найбільше у Європі постраждала від пандемії, вже зарезервувала для себе 90 мільйонів доз потенційної вакцини. Міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Алок Шарма повідомив, що уряд має вибір із трьох виробників: німецького Biontech, що у Майнці, американського концерну Pfizer та франко-австрійського концерну Valneva, який має філіал у Шотландії.
Раніше уряд у Лондоні також зарезервував для себе 100 мільйонів доз потенційної вакцини, яку зараз спільно розробляють університет в Оксофрді та компанія AstraZeneca. У світі тестують понад 150 вакцин проти коронавірусу, а близько 20 вже перейшли у стадію клінічних випробувань і їх тестують на людях.
"Можливо, вакцина ніколи не з'явиться"
Водночас радниця британського уряду Кейт Бінгем, на відміну від ВООЗ, застерігає від надмірного оптимізму. "Правда в тому, що вакцина може ніколи не з'явитися", - каже вона. До того ж, у разі появи, вакцина може не захищати від зараження, а лише полегшувати супутні хворобі симптоми.
Тим часом у Німеччині фінансування досліджень ефективних стратегій терапії коронавірусу має значно зрости. "Ми хочемо інвестувати 45 мільйонів євро у близько 90 перспективних проєктів", - заявила міністерка освіти і досліджень ФРН Аня Карлічек (Anja Karliczek). Таким чином, кошти, передбачені на дослідження антикоронавірусних стратегій, зростуть утричі. "Зрозуміти біологію вірусу та шляхи його передачі є запорукою появи ефективної терапії та додаткових заходів для приборкання вірусу", - пояснила Карлічек.
Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
На них тримається вся система
"Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Розірваний зв'язок
Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Затиснені у власні домівки
Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Під тиском
Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Фейкова вулична сцена
Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Тваринний світ під час карантину
Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Прогулянка під час карантину
Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Листи дорогим серцю людям
"Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Карантинний балет
11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".
COVID-19: карантин очима британських фотографів
Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину
Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".