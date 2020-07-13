Вакцина від коронавірусу: чекати в середині 2021-го?

Вакцина широкого застосування від новітньої хвороби, спричиненої коронавірусом, на думку головної вченої Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумії Свамінатан, може стати доступною у середині 2021-го року. "На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними", - повідомила Свамінатан в інтерв'ю німецькій інформагенції dpa і додала, що "виходячи з того, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10 відсотків, це означає, що дві-три або навіть більше можуть бути дієвими".

Сумія Свамінатан

Експертка також торкнулася повідомлень про стан імунітету пацієнтів, які вже видужали. Той факт, що з часом антитіла після видужання зникають, явно не обнадіює. Проте це ще не означає, що зникає імунітет, адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається, зокрема існують клітини пам'яті.

90 мільйонів доз для Великобританії

Великобританія, яка найбільше у Європі постраждала від пандемії, вже зарезервувала для себе 90 мільйонів доз потенційної вакцини. Міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Алок Шарма повідомив, що уряд має вибір із трьох виробників: німецького Biontech, що у Майнці, американського концерну Pfizer та франко-австрійського концерну Valneva, який має філіал у Шотландії.

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Раніше уряд у Лондоні також зарезервував для себе 100 мільйонів доз потенційної вакцини, яку зараз спільно розробляють університет в Оксофрді та компанія AstraZeneca. У світі тестують понад 150 вакцин проти коронавірусу, а близько 20 вже перейшли у стадію клінічних випробувань і їх тестують на людях.

"Можливо, вакцина ніколи не з'явиться"

Водночас радниця британського уряду Кейт Бінгем, на відміну від ВООЗ, застерігає від надмірного оптимізму. "Правда в тому, що вакцина може ніколи не з'явитися", - каже вона. До того ж, у разі появи, вакцина може не захищати від зараження, а лише полегшувати супутні хворобі симптоми.

Тим часом у Німеччині фінансування досліджень ефективних стратегій терапії коронавірусу має значно зрости. "Ми хочемо інвестувати 45 мільйонів євро у близько 90 перспективних проєктів", - заявила міністерка освіти і досліджень ФРН Аня Карлічек (Anja Karliczek). Таким чином, кошти, передбачені на дослідження антикоронавірусних стратегій, зростуть утричі. "Зрозуміти біологію вірусу та шляхи його передачі є запорукою появи ефективної терапії та додаткових заходів для приборкання вірусу", - пояснила Карлічек.

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