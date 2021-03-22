 Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (відео)

Вакцина BioNTech-Pfizer допущена для дітей віком від 12 до 15 років. Водночас уже проводять дослідження дії вакцин на дітях до 12 років. Декому з піддослідних лише 6 місяців.

Symbolbild Impfung Kind in Deutschland

Щеплення від коронавірусу: незабаром і для дітей?

10-річна Аава Айтлааті бере участь у міжнародному дослідженні задля подолання пандемії COVID-19. Вона одна із кількох сотень фінських дітей віком до 12 років, які беруть участь у дослідженні. Мета - перевірити, чи викликає вакцина побічні дії та наскільки добре дитяча імунна система справляється зі щепленням. Близько третини учасників експерименту отримують укол плацебо. Хоча деякі батьки досі сумніваються, чи робити щеплення своїм дітям, мати Аави впевнена, що це єдиний вихід із пандемії. Дивіться репортаж DW з Фінляндії:

DW.COM

Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.  

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.  

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.  

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.  

Також за темою

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (22.03.2021) 22.03.2021

Італійська мафія вербує молодь. Фінське подружжя живе без коронавірусу на безлюдному острові. Британські рибалки стали жертвами Brexit. У Бельгії санітари та доглядальники проти вакцинації. Німецький пенсіонер влаштував музичний флешмоб проти COVID-19.

Ukraine Kiew Coronavirus Test

Коронавірус в Україні: 3285 нових випадків зараження за добу 03.02.2021

В Україні за останню добу зафіксували 3285 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 165 людей, у яких підтвердили інфікування.

Coronavirus – Impfbeginn Baden-Württemberg Impfdosen

Мутації коронавірусу: чи доведеться розробляти вакцину з нуля? 11.02.2021

Коронавірус досить швидко мутує. Чи потрібно буде у зв'язку з цим створювати нові вакцини від COVID-19?

Реклама

Докладно

Військовослужбовець Бундесверу в Афганістані

Підсумки місії Бундесверу в Афганістані

Присутність німецьких військових у Афганістані коштувала Берліну 18 мільярдів євро і 59 загиблих військовослужбовців.  

У Житомирі сподіваються, що вже 2022 року місцевий аеропорт зможе приймати міжнародні рейси

Аеропорт "Житомир" прийматиме міжнародні рейси

Уряд України схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів.  