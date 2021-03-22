Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (відео)

Вакцина BioNTech-Pfizer допущена для дітей віком від 12 до 15 років. Водночас уже проводять дослідження дії вакцин на дітях до 12 років. Декому з піддослідних лише 6 місяців.
10-річна Аава Айтлааті бере участь у міжнародному дослідженні задля подолання пандемії COVID-19. Вона одна із кількох сотень фінських дітей віком до 12 років, які беруть участь у дослідженні. Мета - перевірити, чи викликає вакцина побічні дії та наскільки добре дитяча імунна система справляється зі щепленням. Близько третини учасників експерименту отримують укол плацебо. Хоча деякі батьки досі сумніваються, чи робити щеплення своїм дітям, мати Аави впевнена, що це єдиний вихід із пандемії. Дивіться репортаж DW з Фінляндії:
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