Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (відео)

10-річна Аава Айтлааті бере участь у міжнародному дослідженні задля подолання пандемії COVID-19. Вона одна із кількох сотень фінських дітей віком до 12 років, які беруть участь у дослідженні. Мета - перевірити, чи викликає вакцина побічні дії та наскільки добре дитяча імунна система справляється зі щепленням. Близько третини учасників експерименту отримують укол плацебо. Хоча деякі батьки досі сумніваються, чи робити щеплення своїм дітям, мати Аави впевнена, що це єдиний вихід із пандемії. Дивіться репортаж DW з Фінляндії: