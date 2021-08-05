Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині

Кампанія вакцинації від коронавірусу запобігла 38 тисячам смертей від COVID-19 в Німеччині в період з січня по липень 2021 року. Такими є результати математичного моделювання, опублікованого Інститутом імені Роберта Коха (RKI) в п'ятницю, 6 серпня.

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Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї. За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів та вакцинації допомогло запобігти 706 тисячам випадків зараження, знизити на 76 600 число пацієнтів в медустановах (в тому числі близько 19 600 хворих, які потребують інтенсивної терапії).

Попереджено більше 38 300 випадків смерті від COVID-19. "Надані дані доводять видатну користь вакцинації проти COVID-19 вже в перші 6,5 місяця кампанії в Німеччині в 2021 році", - пишуть автори аналізу.

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Показник інфікованості продовжує зростати

Тим часом показник інфікованості населення в Німеччині продовжує зростати. За даними RKI, на ранок суботи, 7 серпня, він склав 21,2 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів, напередодні цей показник дорівнював 20,4. Мінімальне значення (4,9) було зафіксовано 6 липня.

За минулу добу органи охорони здоров'я Німеччини повідомили RKI про 3206 нових випадків зараження коронавірусом протягом одного дня. Тиждень тому було 2400 випадки інфікування за 24 години. При цьому за добу зафіксовано 24 смерті хворих на COVID-19, що на три більше, ніж тиждень тому.

З початку пандемії RKI нарахував у Німеччині 3 787 639 випадків зараження вірусом Sars-CoV-2. Видужали 3 664 100 людей. Всього з підтвердженим COVID-19 померли 91 778 людей.

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