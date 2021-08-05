 Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцинація від COVID-19 запобігла тисячам смертей у Німеччині

Експерти Інституту імені Роберта Коха змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації. Застосування профілактичних заходів і щеплення допомогли запобігти в ФРН більше 38 тисячам смертей від коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу у Берліні

Вакцинація від коронавірусу у Берліні

Кампанія вакцинації від коронавірусу запобігла 38 тисячам смертей від COVID-19 в Німеччині в період з січня по липень 2021 року. Такими є результати математичного моделювання, опублікованого Інститутом імені Роберта Коха (RKI) в п'ятницю, 6 серпня.

Читайте також: Щеплення від COVID-19: чи варто вірити розповідям про безпліддя

Для аналізу експерти змоделювали різні сценарії розвитку епідеміологічної ситуації: з кампанією вакцинації і без неї. За даними RKI, застосування немедикаментозних профілактичних заходів та вакцинації допомогло запобігти 706 тисячам випадків зараження, знизити на 76 600 число пацієнтів в медустановах (в тому числі близько 19 600 хворих, які потребують інтенсивної терапії).

Попереджено більше 38 300 випадків смерті від COVID-19. "Надані дані доводять видатну користь вакцинації проти COVID-19 вже в перші 6,5 місяця кампанії в Німеччині в 2021 році", - пишуть автори аналізу.

Читайте також: Скільки антитіл потрібно для надійного захисту від COVID-19?

Показник інфікованості продовжує зростати

Тим часом показник інфікованості населення в Німеччині продовжує зростати. За даними RKI, на ранок суботи, 7 серпня, він склав 21,2 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів, напередодні цей показник дорівнював 20,4. Мінімальне значення (4,9) було зафіксовано 6 липня.

За минулу добу органи охорони здоров'я Німеччини повідомили RKI про 3206 нових випадків зараження коронавірусом протягом одного дня. Тиждень тому було 2400 випадки інфікування за 24 години. При цьому за добу зафіксовано 24 смерті хворих на COVID-19, що на три більше, ніж тиждень тому.

З початку пандемії RKI нарахував у Німеччині 3 787 639 випадків зараження вірусом Sars-CoV-2. Видужали 3 664 100 людей. Всього з підтвердженим COVID-19 померли 91 778 людей.

Читайте також: Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин 

Дивитись відео 01:52

Теорія змови проти науки: чому щеплення від COVID-19 нікого не намагнічує (23.06.2021)

Також за темою

Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, zieht den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer in eine Spritze.

Франція та ФРН попри заклик ВООЗ планують третє щеплення від коронавірусу 05.08.2021

У ВООЗ виступають проти третіх щеплень від коронавірусу у заможніших країнах, проте Франція та Німеччина все ж планують вакцинувати втретє деякі групи населення.

17.05.2021, Impfen von Kindern, Symbolbild. Ein 13 Jähriges Schulmädchen bekommt eine Corona-Impfung. Model Release vorhanden 17.05.2021, Impfen Symbolbild 17.05.2021, Impfen Symbolbild *** 17 05 2021, vaccinating children, symbol image A 13 year old school girl gets a Corona vaccination Model Release available 17 05 2021, vaccinating symbol image 17 05 2021, vaccinating symbol image

У Німеччині кожен п'ятий підліток отримав перше щеплення від коронавірусу 31.07.2021

Кожен п'ятий підліток у Німеччині віком від 12 до 17 років вже отримав одне щеплення від коронавірусу. Загалом повну вакцинацію пройшли більш ніж половина мешканців країни.

UZHHOROD, UKRAINE - MARCH 4, 2021 - A healthcare provider draws a dose of the CoviShield vaccine at the Zakarpattia Regional Clinical Infectious Diseases Hospital, Uzhhorod, western Ukraine., Credit:Serhii Hudak / Avalon

У МОЗ України повідомили про новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу 06.08.2021

В Україні за минулу добу щепили більше 167 тисяч людей від коронавірусу. Це рекордний показник для України, заявили в МОЗ.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йоліна: Володимир Зеленський, Володимир Путін, паспорти України та Росії

Зеленський іде на остаточний розрив з Росією

Пропозиція Зеленського жителям "ЛНР" і "ДНР" виїхати в Росію - остаточний розрив з Москвою, вважає Сергій Руденко.  

Маршрут другої черги Півнчного потоку на інформаційному стенді будмайданчику у німецькому Любміні, де буде кінцевий пункт газогону

Ризикована гра "Газпрому" з напівпорожніми газосховищами

Росія штучно створює дефіцит газу в ЄС заради якнайшвидшого введення в дію газопроводу "Північний потік - 2".   