 ВАКС призначив голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

ВАКС призначив голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави

Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря у місцевого підприємця. Слідчий суддя ВАКС призначив йому заставу в 10 мільйонів гривень.

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ВАСУ призначив Івану Монтяну 10 мільйонів гривень застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у четвер, 13 лютого, обрав запобіжний захід голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляється на сайті ВАКС. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурора, який вимагав тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 15 мільйонів гривень.

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Експосадовця ГПУ Ігоря Щербину підозрюють у вимаганні 150 тисяч доларів США для впливу на закриття справи у Державному бюро розслідуванью (04.12.2019)

Суд заарештував колишнього співробітника Генпрокуратури Ігоря Щербину з можливістю застави в понад два мільйони гривень. Йому закидають вимагання хабаря. (05.12.2019)

За рішенням суду, Мунтян, який є представником всеукраїнського об'єднання "Батьківщина",  також зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду, не виїжджати з Чернівців без дозволу правоохоронців, повідомляти їм про зміну місця проживанні чи роботи, а також - утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками.

Окрім того, підозрюваний має здати на до управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області український та закордонний паспорти, а також - носити електронний браслет.

За даними слідства, Мунтян у липні 2019 року вимагав від місцевого підприємця Юрія Кушніра неправомірну вигоду в розмірі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідством задокументовано, що в період із серпня по жовтень 2019 року Мунтян отримав від підприємця частину хабаря обсягом у 180 тисяч доларів.

29 жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати цю справу, а 4 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило Мунтяну про підозру в отриманні 180 тисяч доларів хабаря.

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