ВАКС призначив голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у четвер, 13 лютого, обрав запобіжний захід голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляється на сайті ВАКС. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурора, який вимагав тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 15 мільйонів гривень.

За рішенням суду, Мунтян, який є представником всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", також зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду, не виїжджати з Чернівців без дозволу правоохоронців, повідомляти їм про зміну місця проживанні чи роботи, а також - утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками.

Окрім того, підозрюваний має здати на до управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області український та закордонний паспорти, а також - носити електронний браслет.

За даними слідства, Мунтян у липні 2019 року вимагав від місцевого підприємця Юрія Кушніра неправомірну вигоду в розмірі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідством задокументовано, що в період із серпня по жовтень 2019 року Мунтян отримав від підприємця частину хабаря обсягом у 180 тисяч доларів.

29 жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати цю справу, а 4 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило Мунтяну про підозру в отриманні 180 тисяч доларів хабаря.

Дивитись відео 15:18 Поділитись Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3P2bG Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)