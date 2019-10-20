 ВАКС закрив кримінальне провадження щодо екскерівниці НАЗК Корчак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Новини

ВАКС закрив кримінальне провадження щодо екскерівниці НАЗК Корчак

У зв'язку із закінченням строків давності кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Наталії Корчак, яку підозрюють в недекларуванні майна, закрито, вирішили судді ВАКС.

ВАКС закрив кримінальне провадження щодо екскерівниці НАЗК Наталії Корчак

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на засіданні у вівторок, 26 травня, закрив у зв'язку із закінченням строків давності кримінальне провадження за обвинуваченням колишньої голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак. Їй закидали недекларування майна на суму понад 544 тисяч гривень.

"22 травня 2020 року обвинувачена подала до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти зазначеного клопотання (...) З огляду на те, що терміни для притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися в квітні 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання обвинуваченої, звільнила її від кримінальної відповідальності і закрила кримінальне провадження", - повідомляється на сайті ВАКС.

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У повідомленні не зазначається прізвище чиновниці, але з обставин справи випливає, що йдеться про Корчак, яка очолювала НАЗК в 2015-2018 роках, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". 28 жовтня 2019 року їй було повідомлено про підозру. У суді нагадали, що досудове розслідування за фактом недостовірного декларування ексчиновницею правоохоронні органи розпочали в жовтні 2017 року. Обвинувальний акт був спрямований у ВАКС наприкінці листопада 2019 року.

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2016 року Корчак не внесла в декларацію про доходи інформацію про автомобіль, що перебував у її постійному користуванні.

Автомобіль був придбаний матір'ю чоловіка підозрюваної за 544,39 тисяч гривень, однак станом на грудень того ж року ним на постійній основі користувалася чиновниця та її чоловік. Згідно з чинним законодавством, цей факт мав бути відображений в е-декларації, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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