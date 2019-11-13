ВАКС відправив під домашній арешт працівницю Офісу президента

Вищий антикорупційний суд України відправив під домашній арешт очільницю одного з департаментів Офісу президента України Світлану Кондзелю, інформує "Інтерфакс-Україна". За інформацією низки ЗМІ, йдеться про директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю, яку підозрюють у шахрайстві. Жінку також зобов'язали носити електронний браслет.

"Вищий антикорупційний суд застосував до керівниці одного з головних департаментів Офісу президента України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема, носіння електронного браслета", - повідомила у п'ятницю, 15 листопада, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. У САП підкреслили, що питання оскарження заходів вирішиться після ознайомлення з повним текстом рішень суду.

Днями співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з САП викрили та затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди кількох осіб, серед яких представник Офісу президента, повідомила пресслужба НАБУ.

Повідомляється, що серед затриманих - голова одного з департаментів Офісу президента, її підозрювана спільниця - колишня заступниця міністра культури, і інші учасники. Вони були затримані безпосередньо після отримання першої частини хабара розміром 150 тисяч доларів.