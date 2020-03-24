 Важкодоступність як запорука успіху: як підвищити шанси знайти партнера | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.06.2020

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Культура й стиль життя

Важкодоступність як запорука успіху: як підвищити шанси знайти партнера

Нове знайомство завжди супроводжується драйвом таємниці: а як же буде далі? Кожен думає, як краще, - трохи відійти на дистанцію чи навпаки - показати інтерес? Науковці кажуть, що важкодоступність - більш успішна тактика.

Навіть онлайн важкодоступні люди більш цікаві своїм візаві, стверджують науковці

Навіть онлайн важкодоступні люди більш цікаві своїм візаві, стверджують науковці

Коли люди знайомляться і починають зустрічатися, є різні можливості зацікавити потенційного партнера чи партнерку. Можна або показати інтерес і відкритість, або ж навпаки - трохи відійти на дистанцію, лише коротко і нерегулярно відповідати на повідомлення, розповідати мало приватної інформації, раптово переносити зустрічі. У таких випадках виникає враження, що людина важкодоступна - "hard to get". Для потенційного партнера людина залишається таємницею.

Така дещо грубувата тактика дейтингу - насправді дуже успішна. Наукове підтвердження цьому - результати експериментів дослідників із Університету Рочестера, США, та Інтердисциплінарного центру в Герцлії, Ізраїль. Згідно з результатами дослідження, важкодоступні люди мають більшу сексуальну привабливість для інших, випромінюють більший партнерський потенціал і люди просто хочуть бачитися з ними знову.

Важко завоювати

Дослідження складалося з кількох експериментів. Учасники завжди думали, що вони просто контактують із іншими учасниками дослідження, просто іншої статі. Насправді ж вони мали справу з інсайдерами, які належали до команди науковців.

Експеримент 1. Учасники мали справу з інсайдерами, чиї онлайн-профілі мали два різних характери: важкодоступний і легкодоступний. Науковці встановили, що учасники вважали більш цікавими і привабливими тих інсайдерів, які вдавали себе важкодоступними й перебірливими. "Легкодоступні люди справляють, як ми припускаємо, відчайдушне враження", - каже авторка дослідження соціальна психологиня Губіт Бірнбаум з Ізраїлю.

Яка ж стратегія пошуку партнерки чи партнера є найуспішнішою?

Яка ж стратегія пошуку партнерки чи партнера є найуспішнішою?

Ефект полювання

Експеримент 2. Цього разу учасники та інсайдери зустрічалися особисто. Їхнє завдання було - обговорити власні вподобання, приміром, чи люблять вони ніжитися одне з одним, коли лежать у ліжку з партнером. Інсайдери навмисне суперечили вподобанням учасників. Але деяким учасникам дали інструкцію не здаватися, поки вони не переконають інсайдерів у своїй позиції, інших же просто попросили озвучити свою думку.

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Тут так само результат виявився однозначним. Чим більше роботи з переконання проробили учасники, аби завоювати інсайдера, тим більш сексуально привабливим він їм здавався.

Недаремні старання

Експеримент 3. Наприкінці дослідження учасникам дали можливість написати інсайдерам останнє повідомлення в чаті. Науковці хотіли таким чином з'ясувати, чи мають учасники романтичну чи сексуальну зацікавленість в інсайдерах.

Як результат - важкодоступні інсайдери отримували набагато частіше компліменти чи навіть конкретні пропозиції побачень, ніж легкодоступні. Це підтвердило припущення дослідників, що учасники хотіли побачити тих інсайдерів, у завоювання яких вони вже інвестували час і старання.

"Ми всі хочемо зустрічатися з людьми, які мають високий партнерський потенціал. Ми намагаємося досягти найкращого для нас варіанту", - каже Геррі Рейс, професор психології в Університеті Рочестера.

Руки геть від смартфона

В епоху онлайн-дейтингу перша фаза знайомства, як правило, відбувається віртуально. Першу інформацію та історії з життя одне одного потенційні партнери дізнаються з чату. За словами парного терапевта Крістіана Гемшемаєра (Christian Hemschemeier), важливо якомога швидше зустрітися в реальності. "Найкраще спілкуватися настільки аналогово, наскільки можливо, і якомога швидше зустрічатися", - каже він.

Занадто довга переписка перед зустріччю не дуже корисна, переконаний Гемшемаєр. "Перепискою можна задушити потенційні стосунки. Крім того, під час першого побачення має бути що розповісти одне одному", - каже парний терапевт.

Тактики дейтингу

Відійти на дистанцію - однак, далеко не єдина тактика, яку можна застосовувати у складних любовних іграх. Інша можливість - засипати іншу людину компліментаими. Але ця тактика ховає в собі небезпеку: не всі приємності в такому випадку щирі. І часто після такого активного бомбування людини компліментами на початку далі від них уже мало що залишається.

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Обережним під час побачень треба бути й тоді, коли ситуація потроху стає серйознішою і один із партнерів малює іншому омріяне майбутнє. "Future faking" називають таку тактику англійською. "У цьому випадку робляться обіцянки на майбутнє, які ніколи не втіляться в життя", - застерігає Гемшемаєр.

Обережно з нереальними обіцянками й надмірними компліментами

Обережно з нереальними обіцянками й надмірними компліментами

А, то в тебе вже хтось є?

Приміром, коли раптом виявляється, що потенційний партнер уже має стосунки, то він часто одразу ж обіцяє скоро їх припини, хоч цього здебільшого ніколи не відбувається. Інші ж починають раптом критикувати потенційного партнера вже після двох-трьох приємних зустрічей. "Коли кажуть, що друге побачення було кращим і що цього разу людина не дуже задоволена, тоді інший намагається відновити хороше враження, що справила попередня зустріч", - каже парний терапевт.

Знайти золоту середину

Але й тактика важкодоступності приховує в собі певні ризики. Дехто боїться здатися важкодоступним, але думає, що відлякне таким чином потенційного партнера. "Коли відхід на дистанцію сприймається як зарозумілість чи відсутність інтересу, все може повернутися боком", - каже професор психології Геррі Рейс.

То де золота середина? Психологиня Бірнбаум радить у будь-якому разі показати потенційному партнеру свою зацікавленість, але водночас не розповідати про себе надто багато. "Вибудуйте зв'язок, який пробуджує бажання дізнатися про іншого більше", - каже вона.

Звісно, універсальної формули кохання нема. Але триматися дещо на дистанції, демонструючи при цьому зацікавленість і віддаючи перевагу живим зустрічам, а не вічно ховатися за телефоном, видається доволі успішною стратегією.

DW.COM

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