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Український адвокат і державний службовець Вадим Черниш з квітня 2016 року обіймає посаду міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.