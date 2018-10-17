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Вадим Черниш

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Черниш".

Український адвокат і державний службовець Вадим Черниш з квітня 2016 року обіймає посаду міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму

Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму 17.10.2018

Гуманітарну ситуацію на Донбасі та стан дотримання прав людини в анексованому Криму обговорили в комісії Україна-НАТО на рівні послів. У засіданні взяв участь український міністр Вадим Черниш.
Волкер обговорив ситуацію на Донбасі з Порошенком, Муженком і Чернишом

Волкер обговорив ситуацію на Донбасі з Порошенком, Муженком і Чернишом 24.01.2018

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер провів низку зустрічей з українськими високопосадовцями під час візиту до Києва, обговоривши ситуацію на Донбасі, зокрема, з президентом Петром Порошенком.
Рік роботи міністерства окупованих територій - бідний родич українського уряду

Рік роботи міністерства окупованих територій - "бідний родич" українського уряду 20.04.2017

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій за рік роботи залишається, радше, фасадом для співпраці з міжнародними донорами і гуманітарними організаціями, зазначають опитані DW експерти.
Київ обіцяє розірвати зв'язки із захопленими в ОРДЛО підприємствами

Київ обіцяє розірвати зв'язки із захопленими в ОРДЛО підприємствами 03.03.2017

Лідер "ДНР" Олександр Захарченко, своєю чергою, заявив про повний розрив усіх зв'язків з Україною.
Кабмін схвалив концепцію програми відновлення миру на Донбасі

Кабмін схвалив концепцію програми відновлення миру на Донбасі 31.08.2016

Як заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, програма діятиме лише для територій, які перебувають під контролем України.
Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій

Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій 21.04.2016

В українському уряді нове крісло - міністром з питань окупованих територій став Вадим Черниш. Для чого знадобилося створювати додаткове відомство і які перспективи його роботи, з'ясовувала DW.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій виступає за повернення соцвиплат на Донбасі

Міністр з питань тимчасово окупованих територій виступає за повернення соцвиплат на Донбасі 16.04.2016

На думку глави новоствореного міністерства, доцільності в економічній блокаді Донбасу немає, адже вона лише віддаляє людей від України.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.